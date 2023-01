Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria non molla con Antonella Fiordelisi: "Voglio che tu sappia che io ti amo"

Gossip TV

Edoardo Donnamaria ribadisce al Grande Fratello Vip il suo amore per Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi ha deciso di lasciare Edoardo Donnamaria dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip. Una scelta che ha spiazzato il giovane concorrente romano che, durante il loro confronto, ci ha tenuto a ribadire più volte il suo amore per l'influencer salernitana.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi vicini all'addio?

Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno deciso di confrontarsi per decidere le sorti della loro storia d'amore. Se la concorrente è rimasta ferma sulla sua posizione, ovvero quella di lasciarsi, il giovane volto di Forum ha cercato in tutti i modi di farla ragionare e convincerla a non buttare tutto all'aria:

Sei stata male con me? Oggi quei problemi sono diventati insormontabili? Ti giuro che se ci penso, non penso di essere stato così male per una donna in vita mia. Pensi non ci sia qualcosa di molto forte dietro a tutto questo? Pensi che valga la pena buttare tutto? Tu credi veramente che io mi sono avvicinato a te perché eri la preferita del pubblico...Io non ho fatto niente di male nei tuoi confronti...io non ci voglio credere, se fosse veramente così avrei tante risposte.

Visibilmente provato e con le lacrime agli occhi, Donnamaria ha continuato invitando la Fiordelisi a prendersi del tempo e ribadendo il suo amore per lei:

Se tu veramente sei disposta a chiudere tutto perché sono amico di Oriana e altre cose, io penserei che veramente tu non sei innamorata di me. La mia verità, e tu lo sai dal primo giorno, è che io penso di non aver mai provato una cosa così forte per una donna in vita mia. L'idea di perderti mi fa stare male. Vorrei che tu ti prenda del tempo e pensassi bene a quello che è successo, vorrei che tu sappia che io ti amo...Pensaci!

