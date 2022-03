Grande Fratello Vip: dopo la puntata, Jessica Selassié piange disperata per Barù!

Gossip TV

Jessica scopre cosa pensa Barù del loro rapporto e scoppia in lacrime dopo la puntata del Grande Fratello Vip.

Jessica Selassié ha ricevuto una sorpresa amara durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La bella principessa etiope, passata di diritto in Finale, ha scoperto quello che Barù pensa realmente di lei e della sorella Lulù, sentendo il suo cuore spezzarsi in mille pezzi. Conclusa la diretta, Jessica è scoppiata in lacrime disperata, ammettendo di non voler passare neppure un’altra ora in compagnia dell’uomo che l’ha così profondamente delusa.

Grande Fratello Vip, Barù fa piangere Jessica

Alfonso Signorini non perdona, soprattutto quando c’è un grosso scoop da far emergere tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Per giorni, Jessica Selassié si è disperata dopo la reazione di Barù, che ha accusato la principessa di non averlo mai realmente capito nel profondo e di averlo ridicolizzato con le sue parole in confessionale. Jessica è stata vicina a chiudere con Barù, e si è mostrata sinceramente afflitta dalla situazione, tanto da spingere Signorini a mostrare cosa realmente Barù pensa di lei e della sorella Lulù, forse sperando di spezzare l’incantesimo d’amore del quale Selassié è vittima.

“Non me ne frega un ca**o di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GFVip. Anzi che vadano a fare in cu** quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla… Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing”, questo il durissimo confessionale di Barù, riportato da Biccy.

Inevitabilmente, Jessica si è sentita molto toccata dalle parole sprezzanti del gieffino e, conclusa la diretta, è scoppiata in lacrime ammettendo: “Ci sono rimasta malissimo e sono delusa anche da me che mi sono affezionata. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente. E per fortuna che mi vuole bene, pensa se mi voleva male cosa poteva andare a dire agli altri. Non penso di meritarmi quelle cose, soltanto perché ho detto che era un po’ stratega […] Mi sono illusa e ci tenevo davvero. Con me ha chiuso proprio e non capisco come abbia fatto ad andare in finale”. Cosa ne pensate?

