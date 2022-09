Gossip TV

Bufera sull'intervista rilasciata dal padre di Manuel Bortuzzo, tra gli ex inquilini del Grande Fratello Vip.

Le dichiarazioni rilasciate ieri, da Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, nuotatore triestino tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno innescato subito feroci polemiche.

Grande Fratello Vip, dopo l'intervista rilasciata ieri, Franco Bortuzzo su tutte le furie: "C'è un limite a tutto"

Il papà di Manuel ha parlato della sua avventura nel reality come "trasmissione non giusta per lui", aggiungendo che a Manuel, la suddetta esperienza, non sia piaciuta molto. Franco, nel corso della sua intervista a Novella 2000, ha parlato anche della fine della relazione del Bortuzzo con Lulù Selassiè e che oggi suo figlio è felice accanto alla TikToker, Angelica Benevieri.

Il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto.

Parlando di Lulù, Franco Bortuzzo ha dichiarato:

Quello era lo scopo, solo che poi le cose sono andate diversamente. In verità non avrei neanche voglia di parlarne di questa cosa. Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre.

Le dichiarazioni del signor Bortuzzo hanno sollevato l'ennesimo polverone mediatico. I fan della principessa etiope hanno trovato le sue parole piuttosto irrispettose nei confronti del reality e nei confronti della sua ex fidanzata, definita "inquilina".

Il padre di Manuel è quindi intervenuto nuovamente sulla questione, inveendo contro chi ha distorto e criticato le sue parole:

False interviste distorte da passaggi di parole tra articoli vari non veritiere. Ma quando finirete la crociata nei nostri confronti? Credo ci sia un limite a tutto. Fatevi una ragione di vita e godetevela. Rispetto e non alimentate odio inutile.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.