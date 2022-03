Grande Fratello Vip, ''Dobbiamo andare in Finale, ci servono i soldi'': le Principesse fanno infuriare Manila Nazzaro

Gossip TV

Manila Nazzaro non apprezza la confessione di Lulù e Jessica sulla Finale del Grande Fratello Vip.

La Finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e tutti i concorrenti vorrebbero avere l’opportunità di contendersi la vittoria, comprese le sorelle Selassié che non hanno mai nascosto di voler vincere per poter aiutare i familiari con la delicata situazione economica che stanno vivendo. Manila Nazzaro, tuttavia, è infastidita dalla giustificazione delle principesse e trova che Lulù e Jessica stiano giocando sporco.

Grande Fratello Vip, Jessica e Lulù fanno infuriare Manila

Lulù e Jessica Selassié hanno fatto un percorso di grande crescita nella casa del Grande Fratello Vip, anche se diametralmente diverso. Mentre Lulù ha lottato per l’amore di Manuel Bortuzzo, riuscendo a far capitolare lo sportivo che si è aperto alla dolce principessa, Jessica ha provato interesse per vari gieffini, fino a concentrarsi sul feeling con Barù, con il quale tuttavia c’è una certa tensione nelle ultime ore. Nonostante gli alti e bassi, Jessica e Lulù sono tra le preferite del pubblico del Gf Vip, tanto che la fatina è già volata in Finale e ora spera di vincere il ricco montepremi, non nascondendo di voler devolvere i soldi alla sua famiglia che si trova in difficoltà economica.

“Io ci tengo perché andando in due in finale abbiamo più possibilità di vincere quei soldi. Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitrice non me ne frega niente”, ha ammesso Jessica durante l’ultima puntata del reality show di Canale5, prima di finire in Nomination. Il discorso della principessa ha fatto arricciare il naso a Manila Nazzaro, che si è sfogata con Miriana Trevisan, fresca di discussione con Soleil Sorge, dichiarando: “Ho visto un accanimento brutto per questa finale, una roba che mi ha investito e mi ha fatto sentire male, una cosa brutta. Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli -riporta Biccy - Però non voglio sentire discorsi come ‘devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi’. Questa roba è davvero scorretta. Ho bloccato subito Jessica e le ho detto ‘non mi fare questi discorsi perché mi fanno inca***re’. Perché Jessy è andata da Miriana chiederle se la vedeva in finale. Già questa roba qui per me è strana. Ti rendi conto?".

"Ha detto ‘se andiamo in due abbiamo più possibilità di vincere per il montepremi, perché abbiamo bisogno di quei soldi’. Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? Eppure la gente non lo capisce. Infatti a Jessica ho detto ‘non dire sta roba dei soldi perché vale per te come per tutti. Sono distante dal mio cuore da tanto tempo e se è così è perché anche io avrei bisogno, eppure non lo ripeto a tutti'”. Cosa ne pensate?