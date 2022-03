Grande Fratello Vip, Barù e Jessica ai ferri corti: ''Vai a ca***e, mi hai rotto''

Gossip TV

Scintille tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip. Jessica perde interesse per Barù?

Tra Barù e Jessica Selassié è calata una spessa coltre di imbarazzo dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando la principessa ha parlato dei passi avanti fatti in questo rapporto e del desiderio che inizia a percepire anche nel gieffino. Forse la tensione, forse la stanchezza portano Jessica a rispondere malissimo a Barù, che la guarda andar via sopraffatto.

Grande Fratello Vip, Jessica sbotta contro Barù

Jessica Selassié non ha mai nascosto di sentirsi molto attratta da Barù e di voler costruire qualcosa con lui nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre la sorella Lulù chiarisce con Davide Silvestri, Jessica cerca di fare piccoli passi avanti rispettando i tempi di Barù, che si è mostrato molto geloso della propria vita privata e poco incline a finire al centro dei pettegolezzi. Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, tuttavia, la principessa etiope ha ammesso di aver avvertito un cambiamento nel gieffino, che ha trascorso anche la notte con lei e le dà molte più attenzioni.

Barù non ha negato ma si è irrigidito e la Selassié ha notato la strana freddezza che è calata tra loro. Indispettita dal comportamento altalenante di Barù, Jessica sembra aver adottato una nuova strategia, ovvero quello di ignorarlo e mostrarsi altrettanto distaccata. Durante il pranzo, Barù ha ripreso la principessa per i suoi modi poco eleganti a tavola, ammettendo: “Siamo a tavola a pranzo, comportati bene un po’ di decoro. Un minimo di contegno”.

In tutta risposta, dopo aver improvvisato un balletto sensuale attirando l’attenzione di tutti, Selassié ha sbottato: “Senti chi parla poi. Vai a ca**re. Sì, lascio il piatto così, mangialo tu e non mi rompere le pa**e”. Jessica se ne è andata, allontanandosi dal tavolo mentre Barù l’ha osservata perplesso, forse comprendendo che c’è qualcosa che non va.

