Grande Fratello Vip, Alex manda un aereo a Delia: "Sei l'unica donna della mia vita", i concorrenti lo deridono

Sopra la Casa del Grande Fratello Vip, sorvola un nuovo messaggio d'amore da parte di Belli.

Oggi, sopra la Casa del Grande Fratello Vip, è sorvolato un nuovo aereo con un nuovo messaggio d'amore per Delia Duran da parte di Alex Belli.

"Delia, sei l'unica donna della mia vita, Alex" recitava lo striscione nel cielo limpido nei pressi di Cinecittà. La moglie di Alex, è rimasta abbastanza dubbiosa e perplessa, non convinta del tutto che il gesto del marito potesse essere ciò di cui lei ha bisogno. "Non voglio stare qui a fare lo show. Non capisco. Non basta soltanto un aereo", ha dichiarato la Duran a Manila che, invece, l'ha esortaaa a considerare questi gesti da parte di Alex come i primi passi verso la sua riconquista.

In casa, molti gieffini lo hanno comunque deriso. Alessandro Basciano lo ha preso in giro ridendo: “Te l’ha mandato, te lo giuro. Eh che carino, adesso torna. Ma dai, no! Colpo di scena!”. Pure Sophie Codegoni ha evidenziato il colpo di scena. Entrambi si sono riferiti alle parole della lunga lettera della Sorge inviata ad Alex, la quale si concludeva con "Aspettando il tuo colpo di scena".

Tutti gli inquilini della Casa sono ormai al corrente del ritorno nel reality dell'ex attore di Centrovetrine e non sono mancate riflessioni e malumori soprattutto per l'attenzione che quest'anno gli autori stanno dedicando al triangolo Alex, Delia e Soleil. Si punta il dito anche ai tre protagonisti che si professano stanchi ma sembrano vogliano continuare inesorabilmente a stare al centro dell'attenzione.

