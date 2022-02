Gossip TV

La confessione della modella sudamericana scatena le polemiche.

Ieri, al Grande Fratello Vip, nonostante avessero smentito ho cercato di smentire più volte, Delia Duran e Barù hanno ammesso di essersi baciati.

Grande Fratello Vip, Delia Duran ammette di aver baciato Barù per ferire Jessica: "Così impara"!

Ma cosa è successo esattamente tra i due e perché?

Nei giorni scorsi, Barù, Delia e Davide sono andati a fare un confessionale goliardico per prendere in giro il famoso triangolo formato da Belli, Soleil e la stessa modella sudamericana. Usciti dal confessionale, Delia ha rivelato a Nathaly di aver provato a baciare Barù che si sarebbe però spostato. Lo chef toscano si è poi giustificato con Jessica e con gli altri inquilini che non c'era stato alcun bacio. Le cose però non sarebbero andate così.

Delia Duran ha poi confermato di averlo baciato per fare un dispetto a Jessica. "L'ho fatto così impara, continua a sparlare" , ha dichiarato la moglie di Belli. Barù, dal canto suo, ha rivelato a Davide e Soleil che Delia "gli ha messo la lingua in bocca" aggiungendo che il gesto di Delia non gli sarebbe affatto piaciuto.

"Ma quella mi ha ficcato la lingua in bocca", ha dichirato ridendo con Soleil e Davide e poi, "No ma che schifo..".

Delia, che non disegna affatto le attenzioni neanche di Antonio, si sarebbe avvicinata a Barù solo per fare un sgarbo alla Selassiè cosa che il popolo del web ha condannato duramente. "La cosa peggiore è che a Delia non frega niente di Barù, lo fa solo per far star male Jessica. Se ci fosse stato un interesse da parte sua avrei capito, non ci sarebbe stato nulla di male, ma tutto ciò la rende davvero una persona squallida" si legge su Twitter e ancora, "Considerate che Delia quando è entrata già voleva avvicinarsi a Baru. non lo ha fatto inizialmente perché sapeva da fuori che Jessica era forte. Appena ha avuto un riscontro dal pubblico a suo favore, ha iniziato a provarci fregandosene di Jessica", Pensavo fosse Belli il problema, non avevo ancora conosciuto la moglie..."

