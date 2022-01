Grande Fratello Vip, ''Delia Duran in casa per creare caos'': Francesca Cipriani sbotta

Gossip TV

Francesca Cipriani mostra le sue perplessità sulle ultime dinamiche del Grande Fratello Vip.

Delia Duran e Alex Belli hanno studiato un diabolico piano per accaparrarsi le prime serate del Grande Fratello Vip? Questo è il dubbio che attanaglia i fan del reality show di Canale5, ormai al limite a causa del triangolo amoroso che ha infiammato il web negli ultimi mesi. Anche Francesca Cipriani non crede a questa storia d’amore e crede che la showgirl sudamericana sia entrata in casa per creare scompiglio, più che per riflettere sui proprio sentimenti.

Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani tuona contro Delia Duran

Francesca Cipriani ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip ed è felice della sua scelta, anche se rimane incuriosita dalle dinamiche che si stanno creando a Cinecittà. Nelle ultime settimane ha tenuto banco il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, che sta infiammando il web con teorie di ogni sorta. Tra le opinioni più comuni c’è quella che ritiene Delia e Alex due grandi attori, pronti a creare questa messinscena per occupare le dirette del Gf Vip e accrescere, nel bene e nel male, la loro popolarità tra il pubblico.

Non vi sono prove che i due siano d’accordo, anche perché Duran sembra sinceramente afflitta anche agli inquilini della casa che si sono ricreduti sul conto della showgirl sudamericana. Mentre Soleil ha rivelato il contenuto della lettera scritta per Alex, rassicurando la Duran che è sempre più confusa e cambia idea sul suo compagno come niente fosse ma non sembra più temere la rivalità con la bionda influencer, Francesca Cipriani è certa che la coppia stia mentendo.

“Tutto finto, è un teatrino! Delia Duran è entrata nella casa per fare un po’ di caos. Contano solo gli ascolti. Se fossi un’autrice manterrei questa strategia”, ha ammesso Francesca a Nuovo Tv. Effettivamente, se questa fosse stata una strategia dei redattori, sarebbe stata premiata altamente dato il grande interesse dimostrato per Alex, Delia e Soleil. Cosa accadrà quando la dinamica andrà svanendo e bisgnoerà trovare nuovi protagonisti? Forse l'ingresso di nuovi Vipponi faciliterà le dinamiche al Gf Vip.

