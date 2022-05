Grande Fratello Vip, Delia Duran e Alex Belli rivelano proprio tutto: l’intervista a Le Iene è bollente

Gossip TV

Intervistati a Le Iene, Alex Belli e Delia Duran servono l’ennesimo scoop ai fan del Grande Fratello Vip.

La coppia più bollente dell’ultima stagione televisiva è tornata a far parlare di sé. Delia Duran e Alex Belli, dopo aver messo in piazza la loro relazione al Grande Fratello Vip, hanno ritrovato la complicità di un tempo e sembra che il tempo speso sotto le lenzuola non abbia risentito della crisi. Al contrario, i due ex gieffini sono più hot che mai e hanno rivelato a Le Iene alcuni dettagli intimi del loro rapporto.

GF Vip, Delia Duran e Alex Belli sorprendono a Le Iene

Si sono scontrati e confrontati a lungo sul loro rapporto, sulla tematica dell’amore libero, sulla passione che li lega e sul futuro insieme, lasciando il pubblico del Grande Fratello Vip con il fiato sospeso per lunghissimi mesi, tra un colpo di scena e l’altro. Delia Duran e Alex Belli, conclusa l’esperienza nel reality show di Canale5, sono più innamorati che mai e sembra che il loro rapporto non abbia risentito troppo degli scossoni, dato che a Le Iene hanno parlato della loro vita sessuale con grande piacere.

Intervistati insieme ad Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, la coppia si è messa a nudo - metaforicamente - in un gioco a quiz ispirato alla notizia del singolare accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due gieffini hanno ammesso di essere attratti dal lato B l’uno dell’altra e di prendere entrambi l’iniziativa, mentre Delia ha ammesso di volerlo fare almeno dodici volte a settimana, Alex ha confermato che la pantera sudamericana è una donna impegnativa da gestire sotto quel punto di vista. A domanda diretta, Delia e Alex rivelano anche di aver praticato autoerotismo in presenza del partner e Delia rassicura: non ha mai dovuto fingere un lieto fine con il suo Belli.

