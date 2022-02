Grande Fratello Vip, Delia Duran confessioni bollenti: "Antonio mi fa impazzire, se nessuno mi vedesse ecco cosa farei"

Gossip TV

La modella sudamericana sempre più lanciata sul giovane campano, la reazione di Alex Belli.

Negli ultimi giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip, la bella sudamericana Delia Duran si sta lanciando sempre più pericolosamente verso Antonio Medugno, il modello 23enne, star di Tik Tok.

Dopo aver confessato di aver voglia di avere un rapporto a tre insieme al marito Belli, la Duran si è nuovamente esposta, ammettendo di provare un'irresistibile attrazione nei suoi confronti. Ecco le parole di Delia riportate da Biccy:

“Sì che mi piace! C’è un’attrazione forte tra noi. Mi godo questo feeling, è un bel bono lui. Io lo invito a fare una vacanza di amore libero con me e Alex. Tra noi c’è passione, mi piace tantissimo l’odore della sua pelle e mi fa impazzire lui. Se nessuno mi vedesse io lo bacerei, sono onesta, sarebbe scattato subito il primo bacio. Non credo che mi sarei trattenuta. Perché con lui c’è questa connessione bellissima. Ho detto che mi interessa perché non è solo questione di aspetto fisico”.

Dal canto suo, il modello originario di Napoli, non ha nascosto di avere un certo interesse ma anche il timore di essere usato da Delia per far ingelosire Alex.

"Mi confonde, fa tutto lei e poi si rimangia - ha dichiarato Antonio - Mi ha detto che le piaccio, poi però ha ammesso che tornerà con Alex. Mi ha detto che vuole fare una vacanza con me e lui e che può portare una sua amica in più“.

E Alex? Stando a quanto ha rivelato Alfonso Signorini nelle anticipazioni della puntata, l'ex attore di Centovetrine non sarebbe tropo felice: "Lui vedendo queste immagini del daytime non ha particolarmente gradito. Nn gli è piaciuto quello che ha visto", ha dichiarato il conduttore del reality targato Mediaset.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.