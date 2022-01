Grande Fratello Vip, Delia Duran certa di piacere a Barù: il Web la distrugge

Gossip TV

Delia Duran indaga sulla vita sentimentale di Barù, certa di aver colpito l’inquilino del Grande Fratello Vip.

Barù e i suoi problemi amorosi hanno catalizzato l’attenzione degli inquilini di Cinecittà, che vogliono scoprire a tutti i costi quale delle concorrenti è stata in grado di far battere il cuore del burbero gieffino. In sauna. Barù stuzzica Delia Duran con confessioni giocose ma la showgirl sembra credere di poter essere in lizza per diventare la nuova fiamma del collega, scatenando l’ira del web che difende il feeling con Jessica Selassié al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Delia Duran certa di piacere a Barù

Di chi è innamorato Barù? Il gieffino ha seminato il seme della curiosità tra gli inquilini di Cinecittà, desiderosi di scoprire quale concorrente farà breccia nel suo cuore. Dopo aver bocciato il flirt con Nathaly Caldonazzo, il web ha iniziato a tifare per la coppia formata da Barù e Jessica Selassié, soprattuto dopo aver visto i due corteggiarsi in modo sempre più appassionato, tra battute sarcastiche e dolci momenti che non sono passi inosservati al popolo di Twitter, che ha invaso la piattaforma social con l’hashtag #baru. Tirato in ballo sulla questione, Barù ha tuttavia confermato di non essere interessato a Jessica Selassié, avvicinandosi pericolosamente a Soleil Sorge.

Nelle ultime ore, Barù ha messo in chiaro di non voler costruire storie d’amore al Gf Vip, nonostante l’insistenza di alcuni concorrenti che vorrebbero vederlo tra le braccia di Jessica. Anche Delia Duran, umiliata da Basciano, si è sentita chiamata in causa dopo gli ultimi ammiccamenti del gieffino e, approfittando di un incontro in sauna, ha chiesto notizie su Jessica per sondare il terreno. “Non c’è nulla. Mi sta molto simpatica e basta, lo dico da sempre. Non voglio avere storie qui dentro, non mi piace nessuno abbastanza. Se sentissi l’innamoramento direi va bene, ma siccome non la sento… Finirebbe che vado solo a sbaciucchiarmi. Ora sembra che ci siano questi due ragazzi e che piaccia Jessica”, ha ammesso Barù, senza nascondere un velo di gelosia per le new entry che ronzano attorno alla principessa etiope.

“Ho visto ieri, anche se uno mi ha detto di voler andare con me in Love Boat. Tu dal primo giorno mi hai dimostrato odio, magari dall’odio diventa amore”, l’ha stuzzicato Delia, sorpresa dalla replica: “Stavo fingendo con l’odio, mi stavo nascondendo. In realtà è solo passione… Non lo hai captato. Gli sguardi che ti lancio sono sguardi di passione”. Poco dopo, Duran ha parlato dell’accaduto con Manila Nazzaro, volendo un confronto con l’amica per capire se dietro l’umorismo di Barù si potesse celare la verità, sentendo di poter piacere al gieffino. Inutile dire che il web si è ribellato, accusando la showgirl sudamericana di voler essere sempre al centro dell’attenzione e di cercare di separare Barù e Jessica.

