Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Barù sempre più vicini (VIDEO)

Cresce una nuova intesa nella casa del Grande Fratello Vip, quella tra Barù e Soleil Sorge.

Sta per nascere un nuovo flirt al Grande Fratello Vip? Dopo aver rifilato un due di picche a Jessica Selassié, scontentando i fan che avrebbero voluto vederli insieme, Barù sembra sempre più preso dal rapporto con Soleil Sorge, che non fa nulla per prendere le distanze dal gieffino, inneggiando alla coppia che il web ha soprannominato “Sorù”.

Grande Fratello Vip, momenti di complicità per Soleil e Barù

La regina indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per trovarsi schiacciata in un nuovo triangolo amoroso e, sebbene sembra esserne consapevole, non se ne preoccupa. Soleil Sorge ha scoperto che molti fan vorrebbero vederla al fianco di Barù, dopo che un aereo ha attraversato il cielo di Cinecittà inneggiando alla nuova coppia. Tra di due gieffini, sin dai primi giorni di convivenza, si è instaurato un ottimo rapporto colpire anche il fatto che Barù e Sorge hanno tanti argomenti in comune dei quali parlare. Il gieffino, tuttavia, è sembrato attratto da Jessica Selassié e in molti hanno tifato per questa coppia, prima di scoprire l’amara verità.

Barù non ha intenzioni romantiche con Jessica e lei si dispera, pensando di aver collazionato l’ennesima amicizia e l’ennesimo due di picche. Così, complice l’aereo che ha acceso i loro cuori, Soleil e Barù hanno condiviso la serata a stretto contatto, scherzando sull’hashtag #Sorù e dedicandosi una canzone d’amore. I presenti hanno notato questo affiatamento e sono rimasti interdetti, soprattutto quando Barù ha afferrato la mano di Soleil e non l’ha più lasciata andare.

Ora dopo ora, i due inquilini del GF Vip sono più vicini e complici, ma Soleil ha ancora una situazione delicata da affrontare. La bionda influencer deve chiudere in modo definitivo con Delia Duran e Alex Belli, che non ha mai smesso di seguirla e sostenerla con amore e che vorrebbe addirittura creare una love story a tre con la compagna e Soleil. Cosa accadrà nelle prossime ore?

