Grande Fratello Vip, Davide Silvestri nel mirino di un ex gieffino: "Ha fatto meno di Soleil Sorge nella Casa"

Giacomo Urtis commenta il percorso di Davide al Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri ha battuto al televoto Soleil Sorge venendo proclamato terzo finalista del reality show. Un risultato inaspettato che ha spiazzato l'ex gieffino Giacomo Urtis, che non ha nascosto sui social la sua delusione per l'eliminazione dal gioco dell'influencer italo-americana.

La frecciata di Giacomo Urtis a Davide Silvestri

Soleil è stata la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio per questo motivo, la sua eliminazione è stata un vero e proprio colpo di scena. A commentare la scelta del pubblico di mandare in finale Davide ed eliminare dal gioco l'influencer italo-americana ci ha pensato l'ex gieffino Giacomo.

Interpellato dai sui numerosi fan su Instagram, Urtis ha commentato l'eliminazione della Sorge e lanciato una frecciata a Silvestri: "Sicuramente ha fatto molto meno di Soleil [...] Lei la davo già come finalista, ha dato così tanto al GF Vip, non che Davide non abbia dato però non capisco questa scelta del pubblico".

Giacomo ha poi rivelato di sentire la mancanza di Soleil e di non essere riuscito ancora a incontrarla: "Purtroppo non l’ho vista, mi sarebbe piaciuto vederla. La vedrò giovedì per ovvi motivi. Non vedo l’ora di vederla mi manca da morire. A chi sono affezionato di più? In realtà sono affezionato a tutti, però amici miei storici sono Sophie, Alessandro, Soleil, la Cipriani, Lulù, Jessica e Clarissa".

