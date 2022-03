Grande Fratello Vip: Delia Duran disperata per Manila Nazzaro, ecco perché

Gossip TV

Delia in lacrime al Grande Fratello Vip per la possibile eliminazione di Manila.

Stasera, giovedì 10 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda la penultima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Al televoto Barù e Manila Nazzaro. Chi sarà il concorrente che sarà costretto ad abbandonare la Casa di Cinecittà a un passo dalla finale?

Delia Duran in lacrime per Manila Nazzaro al Gf Vip

Momento difficile per Delia che rivelato di aver paura che Manila stasera possa essere eliminata dal Grande Fratello Vip. "Spero che tu non esca domani" ha esclamato la showgirl venezuelana abbracciando la sua amica. "Sarà quel che sarà tesoro, però tu preparati eh perché le possibilità che io esca solo altissime. Le possibilità che io resti sono pochissime" ha prontamente replicato la conduttrice.

La Nazzaro è infatti convinta di non riuscire a battere al televoto Barù e di non essere riuscita a raccontare quanto avrebbe voluto in questi sei mesi nella Casa del Gf Vip: "Non ho raccontato dinamiche, Sophie e Jessica per esempio lo hanno fatto. Poi c'è Giucas con il suo pubblico". Parole che hanno provocato la reazione della Duran, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

"Io da fuori tifo per te" ha detto Manila a Delia cercando di rassicurarla e ringraziandola per questi passati insieme "L'unica persona che mi vuole qui dentro sei te. Ti ringrazio di tutto, della cura e dell'attenzione che hai avuto per me. Mi hai riempito il cuore. Sarai sempre nel mio cuore". Chi, tra Barù e Manila sarà costretto ad abbandonare il gioco? Per saperlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5.

