Grande Fratello Vip, ex gieffina sgancia la bomba su Alex Belli: "Ecco cosa mi ha rivelato sul rapporto con Soleil Sorge"

Patrizia Pellegrino smaschera Alex e Soleil dopo il Gf Vip.

Stasera, lunedì 10 gennaio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, l'ex gieffina Patrizia Pellegrino ha fatto una diretta Instagram con Clarissa Selassié e Ainett Stephens in cui non ha perso occasione di smascherare Alex Belli e Soleil Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge smascherati da Patrizia Pellegrino

Il rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alex e Soleil era tutta una montatura. A rivelarlo è stata Patrizia che, in diretta Instagram con Clarissa e Ainett, ha sganciato una vera e propria bomba. Stando alle parole dell'ex concorrente del reality show, l'attore e l'influencer si sarebbero messi d'accordo per andare avanti nel gioco insieme.

"Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione’. Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma" ha raccontato la Pellegrino smascherando così Belli e la Sorge "Per far in modo che lo show e clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare".

Patrizia ha continuato rivelando: "Quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto ‘scusate io non l’avevo capito’. Oddio perché sgancio sempre queste bombe, io non vorrei farlo e invece mannaggia". Una confessione che ha spiazzato Ainett, che è subito intervenuta affermando: "Oddio lo sai che hai appena sganciato una bomba in diretta? Amore viva la verità vediamola in questo modo". Come reagirà Alex?

