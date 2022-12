Grande Fratello Vip, Davide Donadei si prepara ad entrare: frecciatina velenosa dell’ex Chiara Rabbi

Gossip TV

Dopo aver saputo che Davide Donadei sarà uno dei nuovi concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lancia una bordata.

La notizia dell’imminente ingresso di Davide Donadei nella casa del Grande Fratello Vip ha scatenato una valanga di polemiche tra i fan di Uomini e Donne, che hanno accusato il pugliese di aver lasciato Chiara Rabbi per tentare fortuna in tv. Anche l’ex corteggiatrice romana sembra essere in linea con questo pensiero, ecco cosa ha scritto sui social.

Grande Fratello Vip, bordata di Chiara Rabbi a Davide Donadei

La storia d’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi ha fatto sognare i fan di Uomini e Donne. Dopo un percorso intenso nello studio del dating show di Canale 5, il pugliese ha fatto ricadere la sua scelta sulla dolce romana, che ha deciso di dare immediatamente una spinta al rapporto raggiungendo Davide nella sua città natia, per aiutarlo con la sua attività di ristorazione. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando Davide ha annunciato la rottura, confermando i sospetti dei fan, e facendo intendere di essere stato sfinito dalla gelosia di Chiara.

I due si sono ritrovati a Uomini e Donne, quando sul web hanno iniziato a circolare foto di Donadei in compagnia di Roberta Di Padua, la dama del trono over per la quale ha sempre avuto un debole. Il chiarimento ha portato alla consapevolezza che la storia d’amore è finita ma le chiacchiere non sono finite, soprattutto quando è stata annunciata la presenza di Davide nella casa del Grande Fratello Vip. La notizia ha fatto il giro del web e i commenti negativi sotto i post Instagram dell’ex tronista si sono moltiplicati, dato che molti hanno iniziato a pensare che Donadei abbia voluto chiudere con Chiara semplicemente per tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo. Poche ore fa, un fan di Chiara le ha chiesto se lei si venderebbe mai per la televisione, facendo chiaro e velenoso riferimento al suo ex, e lei ha risposto con una canzone piuttosto eloquente che recita:

“Forse ho perduto troppo spesso, mai stato un venduto sottomesso. È stata la prima cosa che ho promesso, essere vero è l’unico compromesso”. Il brano di Gemitaz e MadMan è una vera e propria bordata a Davide, il quale ignora la provocazione e non vede l’ora di entrare al Gf Vip.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.