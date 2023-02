Grande Fratello Vip, Davide Donadei nomina la storia con una donna famosa e scatena lo sfogo di Chiara Rabbi

Gossip TV

Nella casa del GFVip, Davide Donadei ha parlato della sua storia con una donna famosa, ma a Chiara Rabbi ciò che ha detto non è andato giù per niente e sui social si è sfogata con i followers. Vediamo cosa ha detto.

Attuale concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, Davide Donadei è stato a lungo fidanzato con Chiara Rabbi, ex volto di Uomini e Donne. In una delle ultime puntate del reality, il gieffino è tornato a parlare della loro relazione, senza nominare direttamente l'interessata, ma provocandone in ogni caso la reazione infuriata sui social.

GFVip, Davide Donadei parla della sua relazione con Chiara Rabbi, ma lei chiarisce come stanno le cose

Parlando con la gieffina Antonella Fiordelisi, Davide Donadei ha dichiarato di aver avuto una relazione con una ragazza famosa, ma senza fare nomi, ma rivelando solo che la diretta interessata vive a Casoria, in provincia di Napoli. I fan di Chiara Rabbi hanno cercato di scoprire di chi si trattasse, ma l'ex volto di Uomini e Donne non ha fatto alcun nome, anche se si è lasciata andare a un lungo sfogo, l'ennesimo dopo il tradimento di Donadei con una ballerina di Amici:

"So che sono piena. Anche su questa tizia abbiamo litigato e io sono passata per matta, gelosa, eccessiva e opprimente. Comunque, mi sono giusto tolta qualche sassolino, perché la situazione sta diventando imbarazzante. Arrivano sempre più conferme, giorno dopo giorno. Mi sono svegliata questa mattina leggendo 250 messaggi tutti uguali. Io so benissimo di chi sta parlando è non è questa tizia, ma è un'altra, l'ennesima. Mi fa rabbia, ad oggi, questa piccola parentesi perché fondamentalmente è la stessa persona, la stessa "femmina" - non mi viene da dire donna - che si proclamava mia amica, che nel momento in cui eravamo in crisi mi propose di fare due o tre giorni insieme in vacanza. Che poi, sta "poraccia" l'unica cosa di famoso era la conoscenza con me. Nonostante io ci sia stata insieme, sia stata zitta e lo abbia anche tutelato, lui continua a sp******** da solo. Che poi, la cosa curiosa è che ufficialmente esce fuori allo scoperto solo ora. Ma se volete vi do direttamente io la lista infinita. Avrei evitato di dirlo, anche perché è abbastanza palese, per rispetto a quello che c'è stato tra di noi. O sta iniziando a fare così perché è disperato o è proprio. Mi subirò per l'ennesima giornata i video, grazie però perché percepisco il vostro sostegno!"

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip