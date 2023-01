Grande Fratello Vip, Davide Donadei: frasi orribili contro Oriana Marzoli

Gossip TV

Il web chiede la squalifica per alcune frasi dell'ex tronista rivolte alla venezuelana.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è stata presa di mira da qualche gieffino e le parole e le azioni che le stanno rivolgendo stanno indignando il popolo del web.

Gf Vip, richiesta la squalifica per Davide Donadei e le sue parole rivolte ad Oriana

La venezuelana è stata criticata e sbeffeggiata da Antonella Fiordelisi, Wilma Goich Edoardo Tavassi e Davide Donadei. L'ex tronista in particolare, non riesce a tollerare i suoi comportamenti tanto rendersi protagonista di ripetute frasi una delle quali abbastanza gravi per cui i telespettatori stanno chiedendo a gran voce dei provvedimenti.

Ieri sera, Oriana e Luca giocavano facendo la lotta e la venezuelana ha urlato: "Oddio non respiro". Poco dopo, Donadei ha esclamato: "Magari". Una esternazione secondo molti rivolta appunto alla Marzoli che qualora fosse confermata sarebbe estremamente grave. Anche nei giorni scorsi l'ex tronista anche nei giorni scorsi ha parlato di Oriana in maniera molto discutibile: "Guardate che lei è il male! Sì, secondo me quella è proprio il male. Non può essere reale, non è vera, è il male questa. Lei è una cosa incommentabile. Odio Oriana, non la sopporto“.

Sempre nel corso della giornata di ieri, Tavassi ha messo della cenere del bicchiere di Oriana, mescolando al vino e ironizzando poi con Donnamaria. "Si beve pure la sigaretta questa“, ha commentato il volto di Forum. Una serie quindi di atteggiamenti che, come molti hanno fatto notare, fossero stati magari rivolti a Nikita, si sarebbe continuato a parlare di bullismo e per cui ci sarebbe stata una considerevole protesta.

Oriana giocando con Luca: “non respiro”

Davide: “Magari”



S Q U A L I F I C A.



E non esiste altro.#gfvip #oriele #orianistas



pic.twitter.com/IwoPMk48kU — ✨thank you, next✨ (@thank_you_18) January 18, 2023

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.