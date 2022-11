Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro torna a parlare della sua ex Martina Nasoni: "Ecco cosa provo per lei"

Gossip TV

Daniele Dal Moro si sbilancia al Grande Fratello Vip: "Io e Martina ci vogliamo bene e questo non passerà mai".

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Daniele Dal Moro. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di aprire il suo cuore e parlare delle varie amicizie nate nella Casa di Cinecittà e del rapporto che ha adesso con la sua ex fidanzata Martina Nasoni.

La confessione di Daniele Dal Moro su Martina Nasoni al Gf Vip

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello. Una volta finito il reality show, però, le cose non sono andate come speravano e hanno deciso di allontanarsi. Se la giovane vincitrice del programma è tornata a parlare a Pomeriggio 5 della sua storia con il modello, quest'ultimo si è lasciato andare con alcuni suoi compagni di gioco:

La mia ex ragazza, con lei è nato tutto proprio qui dentro. Si chiama Martina, abbiamo litigato e siamo stati mesi senza sentirci. Però tempo fa quando è stata operata ancora al cuore l’ho chiamata subito. Siamo stati ore al telefono. Cosa provo adesso per lei? Ci vogliamo bene e questo non passerà mai a lei tengo molto. Io non sono un ragazzino di 15 anni che scrive sempre, ma la sento volentieri e la vedo con piacere se capita. Non stiamo più insieme però il bene resta.

Come riporta Biccy, Daniele ha quindi confessato di provare un grande affetto per la sua ex Martina. A proposito, invece, dell'amicizia nata nella Casa del Gf Vip con Valentina Vignali, il concorrente ha dichiarato:

Io sono uno che se si lega non lascia gli amici e questo vale anche per Wilma. Sono anche rimasto molto amico di un’ex gieffina del mio vecchio Grande Fratello. Sono anche andato in vacanza con lei e abbiamo fatto un capodanno insieme...

