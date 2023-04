Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro: "Oriana Marzoli? Mi è piaciuta da subito" i due ex gieffini già inseparabili

Gossip TV

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, dopo la fine della loro avventura al Gf Vip, immortalati sempre insieme raggianti e felici.

Gf Vip, Daniele Dal Moro si sbilancia su Oriana Marzoli

Dopo l'ultimo appuntamento con il reality show, la modella venezuelana ha subito rivisto fuori dagli studi di Cinecittà. Il bel veronese infatti, l'aspettata dentro un mini van con la scritta ‘vas a flipar‘, ovvero "ci divertiremo" ’.

I due ex gieffini hanno poi condiviso diversi momenti trascorsi insieme e non sembrano essersi separati mai. La notte dopo la finale, Oriana l'ha trascorsa con Daniele con il quale ha condiviso un tenero momento in cui erano abbracciati a letto e successivamente hanno fatto un lungo giro per la capitale, tra ristoranti e romantiche passeggiate al centro.

Nella giornata di ieri, Daniele, come riportato da Biccy in diretta su Twitter, ha dichiarato

"Colpo di fulmine? Non lo so questo, dipende cosa intendete voi. I sentimenti per me crescono col tempo, ma certamente da subito ho visto che mi piaceva. Quello sì. Ma proprio dai primi cinque-dieci minuti. Passare così tanto tempo con una persona 24 ore su 24 in un contesto così particolare ti dà modo di legarci molto in fretta con una persona, rispetto a come sei abituato a fare fuori“.

