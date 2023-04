Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli dopo la finale viene sorpresa da Daniele Dal Moro

Gossip TV

Daniele Dal Moro che non ha potuto presenziare in studio, ha aspettato Oriana Marzoli all'interno di un mini van subito dopo la finalissima del Gf Vip.

Ieri sera, si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show targato Mediaset ha consacrato la vittoria di Nikita Pelizon che ha battuto al televoto Oriana Marzoli.

Nonostante la sconfitta della venezuelana, che per molti era la favorita alla vittoria, Oriana si è consolata tra le braccia dell'ex gieffino, Daniele Dal Moro che, a soprersa, l'ha aspettata fuori dagli studi, accogliendola in un mini nero con la scritta ‘vas a flipar‘, ‘ci divertiremo’.

L'ex tronista veronese, squalificato poche settimane prima della conclusione del reality, non ha potuto essere presente in studio per le decisioni editoriali volute dall'azienda ma ha voluto comunque incontrare subito la Marzoli che incredula si è sciolta nel suo abbraccio "Amore, il tuo profumo“, ha affermato Oriana non appena ha potuto riabbracciare Daniele.

L'influncer venezuelana ha ringraziato anche i tanti fan che l'hanno sostenuta e questa mattina tornata in possesso del suo cellulare e la prima stories è stata proprio con Dal Moro con il quale era teneramente abbracciata nel letto: "È incredibile, sono le 9 e un quarto e ancora non siamo andati a dormire" ha dichiarato Oriana. "Abbiamo parlato, ci siamo abbracciati, baciati. Daniele è molto tenero, che carino. Comunque domani vi ringrazierò in un bel modo, mi prendo il mio tempo, ora mi sto godendo questo momento. Daniele non vuole andare a dormire perché mi vuole abbracciare" ."Che pesante", ha commentato ironico Daniele per poi baciarla e abbracciarla ancora.

vi giuro la musica indiana mi stende #oriele pic.twitter.com/hC0Zpd1cdA — A • criminal era (@sonoary) April 4, 2023

