Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro nel mirino di un'ex Vippona: "Ho capito che è una persona astuta, furba"

Elenoire Ferruzzi cambia il suo pensiero su Daniele Dal Moro dopo il Gf Vip e critica Edoardo Tavassi.

La settima edizione del Grande Fratello Vip tornerà in onda domani, lunedì 16 gennaio 2023 su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata. Nell'attesa, Elenoire Ferruzzi ha rilasciato un'intervista ai microfoni del programma radiofonico Non succederà più in cui ha colto l'occasione per dire la sua sul percorso di Daniele Dal Moro.

Elenoire Ferruzzi critica Daniele Dal Moro

Intervistata da Giada De Miceli, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver elogiato Oriana Marzoli e Luca Onestini, l'ex discussa gieffina ha vuotato il sacco su Luca Salatino e Daniele Dal Moro, verso i quali aveva provato interesse nella Casa di Cinecittà:

Luca è una persona bravissima, è un ragazzo eccezionale con un’anima pura. E’ ovvio che poteva avere un interesse per me, non è che sono la pazza squilibrata che si attacca anche al lampione. Innanzitutto lui è fidanzato e quindi questa cosa è predominante nella sua vita. Effettivamente lui è il mio uomo ideale. Se non fosse stato impegnato con Soraia sicuramente sarebbe nato qualcosa. Invece con Daniele dico che, con il senno di poi, vedendo tutti i suoi atteggiamenti quando poi sono uscita, ho capito che è stata una persona astuta, furba. Lui proprio non ci siamo.

La Ferruzzi ha poi ammesso di non provare particolare simpatia per Edoardo Tavassi:

Tavassi ha detto delle cose su di me che non mi sono assolutamente piaciute. Ho visto dei video, delle clip dove lui diceva: "Non mi è piaciuto che lei strumentalizzava la sua storia". Io non ho strumentalizzato proprio nulla, mi sono limitata a raccontare la mia vita. Almeno io ho una storia da raccontare, lui quale storia ha da raccontare, che è il fratello di? Questa è la sua storia? Beh, preferisco avere la mia, perdonami.

