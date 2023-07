Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro contro Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia? La loro reazione in diretta sui social

Gossip TV

L'ex tronista veneto, Daniele Dal Moro, ha attaccato alcuni suoi compagni d'avventura al Gf Vip senza però fare i nomi anche se molti utenti hanno pensato potesse rivolgersi a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Gf Vip, la reazione di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia alle parole di Daniele Dal Moro

Nel corso di lunga diretta su Twitch, Dal Moro è sbottato contro alcuni ex gieffini:

"Il problema è che poi quando mi incazz* tutto il buono che ero… avete presente il detto non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia? Ecco questo sono io. Questo è Daniele dal Moro per chi non mi conoscesse. Quindi quell’unica cosa che voglio dire è che io credo che l’amicizia nella vita non siano delle parole, ma si dimostra. Io non ho mai detto un cazz*, mi sono sempre fatto i cazz* miei e ho sempre cercato di dare una mano, sempre. Di me, invece, gli altri hanno sempre parlato e si sono sempre intromessi nei cazz* miei. E che non venissero a farmi i paladini della giustizia perché dentro la Casa le persone che facevano da paceri lo facevano perché sapevano che gli tornava comodo all’interno del gioco. Perché sapevano tutti che io e Oriana eravamo forti. Quindi che non mi venissero a raccontare storielle… è meglio che sto zitto, perché sennò faccio danni."

Durante lo sfogo di Daniele, anche Edoardo e Micol erano in diretta sui social e nel video che è emerso su Twitter, si pià vedere la loro reazione alle parole dell'ex tronista. Poco dopo aver letto il contenuto, Tavassi è rimasto qualche secondo in silenzio per poi dichiarare: "Cazzat*, andiamo avanti.."

Scusa?!?! Sto morendo, voi dovete imparare a non fermarvi ai riportino dei corvi perché le loro facce quando hanno letto sono pure poesia pic.twitter.com/6gVSYrszxg — Bambolina👧🏼 (@piu_bebe) July 7, 2023

