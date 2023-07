Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro senza freni: "Ecco come stanno le cose tra me e Oriana, è finita l'epoca del buonismo"

Gossip TV

Daniele Dal Moro sbotta sui social e lancia una frecciata agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Non c'è pace per Daniele Dal Moro che, nelle ultime ore, si è lasciato andare a un duro sfogo in una live su Twitch. Senza troppi giri di parole, il modello veneto ha raccontato come stanno le cose tra lui e Oriana Marzoli e lanciato una velenosa frecciata ad alcuni concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Riavvicinamento in corso tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. A rivelarlo è stato l'ex discusso concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip che, in una live su Twitch, ha raccontato ai suoi fan cosa è realmente successo nelle ultime settimane tra lui e l'influencer venezuelana:

Chiaramente non mi metterò a raccontare nei dettagli tutte le cose che sono successe o non sono successe perché è lo stesso. Detto questo… Niente io e Oriana abbiamo discusso come tutti quanti voi sapete, poi dopo abbiamo parlato e basta insomma. Sicuramente ci vedremo, sicuramente non so, parleremo ancora. Resta il fatto che a me girano i cog***ni. Per il momento non voglio dire altro...

Dopodiché per quanto riguarda altre persone vi dico solo questo. Vi dico solo questo perché per DDM è finita l’epoca del buonismo. Ok? Ve lo dico con la più grande sincerità. Non dico un c***o solo perché me l’ha chiesto Oriana. Perché se fosse per me, ve lo assicuro… io ho questo difetto…Dico difetto perché purtroppo nella vita non mi ha mai pagato. Io sono una persona buona, sono troppo buono fino al punto di diventare un cog***ne. Il problema è che poi quando mi inca**o, tutto il buono che ero… avete presente il detto “non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia”? Ecco questo sono io. Questo è Daniele Dal Moro, per chi non mi conoscesse. Quindi quell’unica cosa che voglio dire è che credo che l’amicizia nella vita non siano delle parole ma la si dimostra.

Daniele ha continuato il suo sfogo facendo riferimento ad alcuni concorrenti del Gf Vip che nella famosa Casa di Cinecittà avrebbero fatto da paciere solo ed esclusivamente per il gioco:

Allora io non ho mai detto un c***o, mi sono sempre fatto i ca**i miei e ho sempre cercato di dare una mano. Sempre. Va bene? Di me invece gli altri hanno sempre parlato, si sono sempre intromessi nei ca**i miei e che non venissero qua a farmi i paladini della giustizia perché dentro la casa le persone che giravano intorno per fare da paciere lo facevano solo perché sapevano che gli tornava buono all’interno del gioco. Perché sapevano tutti che io e Oriana eravamo forti, quindi non mi venissero a raccontare “quella dell’orso” a me perché io non sono deficiente.

E ancora:

Detto questo non cagatemi tanto il c***o perché vi assicuro da oggi in poi. Il primo che mi rompe i cog***ni gli faccio un b*cio di c**o così. Gli amici una persona se li sceglie e questa è una grande verità. Io faccio mea culpa e basta. Non sto a entrare nei dettagli perché tra l’altro per come sono fatto io è meglio che sto zitto sennò faccio danni. Allora meglio che taccio. Però i c***i miei interessano a tutti quanti, chissà perché. Morti di fame!

