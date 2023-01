Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro conteso tra Oriana Marzoli e Nicole Murgia: "Pretendo sincerità"

Gossip TV

Le due gieffine Oriana Marzoli e Nicole Murgia si confrontano sul loro interesse per Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante abbia più volte manifestato il suo desiderio di non essere messo in mezzo ai vari triangoli, il bel veneto Daniele Dal Moro è finito per essere conteso da Oriana Marzoli e Nicole Murgia.

Oriana Marzoli e Nicole Murgia a confronto su Daniele Dal Moro

La complicità tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip è sempre più forte. I due concorrenti della settima edizione hanno passato la notte insieme provocando la reazione di Nicole Murgia, che non ha mai nascosto di avere un certo interesse per il veneto. Proprio per questo motivo, la new entry ha deciso di confrontarsi con l'influencer venezuelana e chiederle spiegazioni:

Se una persona che mi sta vicino, visto che tu sei una di quelle con cui ho più confidenza, quando vedo certe cose rimango basita...il problema non è che tu abbracci Daniele o che ci scherzi, io non posso dirti cosa devi o non devi fare non ti posso dire niente. Lui in questo discorso non c'entra, è un discorso tra me e te. [...] Io l'unica cosa che pretendo, perché io farei lo stesso con te, è di essere sincera e onesta nel dirmi determinate cose. Vorrei avere un quadro chiaro della situazione.

Dopo aver ascoltato il pensiero di Nicole, Oriana ha confessato di aver evitato di parlarle degli abbracci avuti durante la notte con Daniele per non turbarla:

Io non mi nascondo quando abbraccio a Daniele. Se io vedessi qualcosa tra di voi farei un passo indietro. Adesso non c'è niente tra voi, se tu non mi dici che ti da fastidio. Lui c'entra in questo discorso. Io e Daniele scherzavamo già prima che entrassi te...anche a me non piacciono le battute che a volte fai...

