Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro: "Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli? In questi triangoli non mi ci infilo"

Daniele Dal Moro si allontana da Oriana Marzoli dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha parlato della complicità nata nella Casa tra Oriana Marzoni e Antonino Spinalbese. Complicità che non è passata inosservata neanche a Daniele Dal Moro che, subito dopo la diretta, ha deciso di prendere le distanze dalla nuova concorrente.

Daniele Dal Moro si allontana da Oriana Marzoli al Gf Vip, ecco perché

L'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Oriana Marzoli ha stravolto le dinamiche del gioco e attirato l'attenzione di alcuni concorrenti. Tra questi Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese. A far luce sulla situazione ci ha pensato Alfonso Signorini che, durante l'ultima puntata, ha chiamato nel confessionale i diretti interessati.

Visto il feeling nascente con Spinalbese, sottolineato anche in diretta dal conduttore del Gf Vip, Dal Moro ha deciso di prendere le distanze dalla Marzoli per evitare di finire al centro di un triangolo amoroso. L'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti rivelato alla nuova gieffina che il suo intento non è quello di prestarsi al ruolo del rivale in amore:

Io non sono voi, tutti voi. E’ la verità. Questo te l’ho detto, non cambia il mio pensiero, assolutamente. Un po’ si, ma non in male. Chi sono per giudicare? nessuno. Cosa c’entra che sei qui da tre giorni? questo non vuol dire niente. Però stare vicino a te in questo momento significa infilarsi in questa roba e io non lo faccio neanche morto, mi spiace.

Non so se hai capito cosa voglio dire. Non sei scema lo sai anche tu - ha aggiunto Daniele chiarendo la sua posizione - Io sono una persona sincera è per questo che ti dico la verità, anche perchè se lo fate voi tutti ha un senso, Antonino, Giaele. Se lo faccio io no, non ha un senso. Io non questi triangoli non mi ci infilo.

