Grande Fratello Vip, lite in diretta tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli: "Sei gelosa di me e si vede" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, è scoppiata un'accesa lite le concorrenti Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Volano stracci in diretta al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Il motivo? Il comportamento e l'avvicinamento della nuova concorrente del reality show a Edoardo Donnamaria. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio, ricordandovi che le puntate del Gf Vip sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: scontro al Gf Vip

L'ingresso di Oriana Marzoni nella Casa del Grande Fratello Vip ha destabilizzato Antonella Fiordelisi ma anche Giaele De Donà che, durante la settimana, hanno criticato pesantemente la nuova concorrente per il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. A far luce sulla situazione ci ha pensato Alfonso Signorini che, nel corso dell'ultima puntata del reality show, ha chiesto spiegazioni alle dirette interessate.

"Prima fa la simpatica, ora fa così" ha dichiarato Oriana visibilmente infastidita accusando Antonella di essere gelosa e invidiosa "Tu non sei normale, puoi anche non ascoltarmi. Io parlai con il suo fidanzato quando lei non c'era ma neanche me ne ero accorta. Lei è gelosa, si vede". Accuse che hanno provocato la reazione immediata della sportiva "Io vado d'accordo con tutti, non sono pazza. Tu sei molto furba. Io sono la persona più esibizionista del mondo, non sono gelosa. Era una giornata fredda e mi sembrava assurdo che si mettesse in costume".

Grande Fratello Vip, volano accuse in diretta tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoni: ecco il video

Nel giro di pochi minuti tra le due è scoppiata un'accesa lite in diretta. A dire la sua sulla situazione ci ha pensato l'opinionista del Gf Vip, Sonia Bruganelli, che si è schierata dalla parte della Marzoli e criticato il comportamento incoerente della Fiordelisi e della De Donà, che invece di preoccuparsi del suo matrimonio continua a cercare le attenzioni di Spinalbese:

Anche tu stavi sempre in costume Antonella. Poi Giaele tu ti devi preoccupare del tuo matrimonio, tu stai facendo un interrogatorio a Antonino che è molto educato, e poi vieni a insultarci dicendo che ti interessa di quell'uomo che hai fuori.