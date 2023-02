Grande Fratello Vip, Dana Saber senza freni: "Edoardo non si merita di stare con Antonella, ecco chi vincerà"

Gossip TV

Dana Saber critica i concorrenti della settima edizione e lancia una bella frecciata al conduttore del Grande Fratello Vip.

Dana Saber è stata una delle concorrenti più discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione dal gioco, la modella ha rilasciato un'intervista a MondoTv24 in cui ha detto la sua sui concorrenti della settima edizione e lanciato una bella frecciata ad Alfonso Signorini.

Le critiche di Dana Saber dopo il Gf Vip

Dana Saber è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Esperienza che, come rivelato dalla modella marocchina a MondoTv24, ha rappresentato "un livello molto basso". Non solo. L'ex gieffina ha colto l'occasione per dire la sua anche sui suoi ex compagni di gioco:

Attilio Romita è la persona che più mi porto a cuore. Con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi ho avuto un bel rapporto nella Casa. Ci tengo a difenderle perché vengono sempre attaccate dal branco e, in tutto quel pollaio, sono le ragazze più vere. La sua storia con Edoardo Donnamaria? Penso che sia un ragazzino viziato che, se non ha in mano il giocattolino, si arrabbia con modi aggressivi nei suoi confronti, mettendogli tutta la Casa contro. Penso che appena Antonella uscirà dalla casa e vedrà tutti i video. Gli darà un bel calcio nel sedere e lo manderà a quel paese, perché lui non si merita di stare con lei.

Leggi anche Giaele De Donà sbotta contro Antonino Spinalbese, ecco perché

La Saber ha continuato commentando anche l’avvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e lanciando una frecciata al giornalista e conduttore del Gf Vip:

Credo che questa storia non andrà da nessuna parte. Perché c’è solo da parte di Daniele amore nei suoi confronti [...] Chi vincerà? Mi piacerebbe che vincesse Nikita o Antonella, però secondo me vincerà Micol Incorvaia perché Signorini è il padrino del figlio della sorella. In pratica è come se fosse suo zio...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.