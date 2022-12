Grande Fratello Vip, Dana Saber ci va giù pesante con Dayane Mello: ''Sono stata al gioco, potevo farle fare una figuraccia''

Gossip TV

Dana Saber parla della paparazzata con Dayane Mello, lasciando senza parole gli inquilini del Grande Fratello Vip.

Dan Saber continua a lasciare perplesso il pubblico del Grande Fratello Vip, che trova esagerate e studiate ad arte le reazioni della bella modella marocchina. Dopo la puntata su Canale 5 e la confessione di Soleil Sorge, che ha ammesso di trovare Dana completamente diversa da come la conosce lontano dalle telecamere grazie al suo legame con Dayane Mello, la gieffina ha sparlato proprio della modella brasiliana.

Grande Fratello Vip, Dana Saber smaschera Dayane Mello!

Nella casa della settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso Dana Saber, modella marocchina affascinante e del tutto fuori controllo. Dana ha varcato la porta rossa di Cinecittà con la chiara intenzione di farsi notare, creare dinamiche e discutere con alcuni dei personaggi fondamentali di questo programma, strategia apprezzabile non fosse che nessuno crede più alla sua sincerità. Dopo le frasi agghiaccianti su Putin, Dana ha litigato un po’ con tutti, tanto che in puntata Soleil Sorge ha ammesso di non riconoscere più la donna che ha imparato ad apprezzare lontano dalle telecamere.

Secondo Soleil, infatti, Saber si sarebbe troppo caricata prima del suo ingresso, forse portata a credere da qualcuno che in questo modo il suo percorso sarebbe stato favorito. Mentre i concorrenti si interrogano sulle intenzioni della modella, quest’ultima è tornata a parlare del bacio che si è scambiata con Dayane Mello in strada, frutto di una paparazzata premeditata a suo dire dalla collega brasiliana.

“Lei l’ha fatto all’improvviso senza avvertirmi e non è stato bello. Sì è successo tutto davanti ai fotografi, e mi sono arrabbiata con lei […] Io sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Ma poi in privato mi sono risentita - riporta Biccy - Mi ha chiesto ‘dì che è vera quella cosa, poi così ti prendi il pubblico lesbo’. Adesso dice che si dissocia, perché io non sono stata al suo gioco […] Se proprio voleva fare una paparazzata fake almeno doveva avvisarmi e le avrei detto di no. Io lì potevo spintonarla, spingerla via o assecondarla per non farle fare una figuraccia in pubblico. Io potevo smascherarla in diretta, ma non mi hanno dato la parola”.

Dana ha sparato veleno su Dayane, dopo aver saputo che l’amica si è dissociata dal suo percorso e ha continuato a sostenere che il bacio tra loro fosse vero, frutto di un breve flirt. Come replicherà Mello e, soprattutto, vedremo l’ex gieffina a Cinecittà per un faccia a faccia?

