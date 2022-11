Grande Fratello Vip, copione in arrivo? Luciano Punzo ammette di essere già attratto da due Vippone

Gossip TV

Luciano Punzo, entrato nell'ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip, ha confessato un'interesse per due concorrenti.

Entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da appena quattro giorni, Luciano Punzo pare abbia già adocchiato due Vippone per le quali ha confessato di nutrire un'attrazione.

Gf Vip, Luciano Punzo svela subito un immediato interesse per due concorrenti, dinamiche preparate?

Chiacchierando in sauna con Luca Salatino, Charlie Gnocchi e Luca Onestini che lo hanno intervistato a "Radio Coatta", l'ex Mister Italia ha dichiarato di aver messo gli occhi su Oriana Marzoli e Nikita Pelizon (che a sua volta, ha confessato di avere un'interesse per Luca Onestini).

Nonostante il modello campano si sia dichiarato single dopo la fine della relazione con Manuela Carriero che ha conosciuto durante l'ultima edizione di Tempation Island, sono in tanti a non essere del tutto convinti che la storia sia realmente giunta al capolinea. La relazione si sarebbe conclusa un mese fa ma la Carriero vive ancora a casa dei suoi genitori in attesa di trasferirsi altrove. Di recente, la 32enne pugliese ha scritto un post per il suo ex, facendo intendere che ci sia ancora un grande affetto e un legame importante.

L'ex fidanzato di Manuela, Stefano Sirena (con il quale era fidanzata durante la sua avventura nel reality delle tentazioni) ha commentato il tutto con eloquente post: "Si ricomincia, pagliacci senza fine", riferendosi proprio alla sua ex e a Punzo. Che l'interesse peraltro così prematuro di Luciano per le due vippone sia una dinamica in arrivo per avere una reazione di Manuela con un suo ipotetico ingresso nella Casa? In effetti, sembra tutto un po' troppo prevedibile e scontato. Certo è che al Grande Fratello Vip, le coppie, i triangoli, i flirt veri o presunti con le relative reazioni fuori, suscitano sempre un grande interesse e una garanzia di permanenza. I concorrenti, peraltro, ne sono perfettamente a conoscenza.

