Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon si proclama ufficialmente single e punta proprio lui! (VIDEO)

Gossip TV

Nikita Pelizon non ha preso bene il gesto del fidanzato Valerio Tremiterra e confessa si sentirsi single, poi ammette di avere una stratosferica cotta per uno degli inquilini del Grande Fratello Vip.

Nikita Pelizon ha cercato di tenere la sua vita amorosa privata ma il fidanzato Valerio Tremiterra ha deciso di darle un segnale, inviando un loro video al settimanale Chi. Video mostrato in diretta tv al Grande Fratello Vip, che proprio non è piaciuto a Nikita. Ora, la gieffina si proclama single e confida di avere una cotta stratosferica per uno degli inquilini di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon sul piede di guerra!

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dopo settimane di misteriose confessioni che non hanno mai risolto interamente il mistero sulla questione, il fidanzato di Nikita Pelizon si è palesato. L’uomo, infatti, ha inviato al settimanale Chi, ovvero ad Alfonso Signorini, un video privato con la gieffina che testimonia un momento di dolcezza tra loro confermando così la relazione. Mentre i fan del Gf Vip sono certi che Nikita in casa abbia ben più di un pretendente, primo tra tutti George Ciupilan con il quale è molto legata anche se lei vede come un fratellino minore, la gieffina ha riflettuto sul gesto di Valerio Tremiterra e si è infuriata non poco.

“Noi di base avevamo deciso che sarei stata io a decidere se dirlo […] E non ditemi che è stato un segno. Se voleva darmi un messaggio poteva mandarmi un aereo. Mi poteva mandare un messaggio o una lettera. Però non ti rendi pubblico per i cavoli tuoi dichiarandoti fidanzato - riporta Biccy - Quando poi io e lui non siamo fidanzati […] Se io e lui abbiamo deciso che sarebbe rimasto tutto privato e che io sola avrei deciso se parlarne e renderlo pubblico, tu non appari. Piuttosto mandi una lettera”.

Nikita ha concluso lo sfogo dichiarandosi libera, ovvero single, dopo questo gesto che proprio non le è andato a genio. Mentre la gieffina si sente usata da Valerio, accusandolo di voler apparire in tv, Wilma Goich nota una certa affinità tra Nikita e Luca Onestini - uno dei nuovi concorrenti del reality show di Canale 5 - e lei ammette di trovarlo pieno di energia e di stare benissimo con lui. Pelizon ha dichiarato di aver già adocchiato il bolognese, ma di non sapere come comportarsi in questo ambito davanti le telecamere, essendo lei molto riservata. Nascerà qualcosa tra i due nel corso delle prossime settimane?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.