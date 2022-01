Grande Fratello Vip,colpo di scena: è già finita tra Alessandro Basciano e Sophie: "Non stiamo più insieme"

Gossip TV

L'ex corteggiatore alla Codegoni: "Può essere che non siamo fatti l'una per l'altro"

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, pare sia già giunta al capolinea. Oggi i due ragazzi si sono ritrovati a parlare prima in sauna e dopo in piscina, arrivando alla conclusione di vivere separatamente il percorso nel reality. Appena una settimana fa, l'ex corteggiatore si era dichiarato alla Codegoni con tanto di proposta in ginocchio davanti a tutti i loro compagni d'avventura.

Il motivo della rottura sarebbe da attribuire al fatto che Alessandro non riesca a rispettare i tempi di Sophie, che ha invece voglia di fare le cose con calma e non si vuole lasciare subito andare.

In giardino, Alessandro ha confidato a Sophie:

Io non ho venti anni. Ti voglio bene, ma non ho vent’anni quindi ti dico le cose come stanno.

Sophie ha ribadito all'ex corteggiatore che sta correndo troppo e che si lamenta troppo:

Io pure ti dico come stanno. Questo discorso mi sembra fuori luogo, non è che ti posso portare la luna Alessandro. Io sono stanca. Elenchi sempre le cose che non ti piacciono. Penso che le cose vengano spontanee. Stai correndo perché sono 20 giorni che ci stiamo conoscendo.

Basciano ha quindi colto l'occasione per mettere un punto e dichiararsi single:

Già che tu parli così, metti i paletti. Le cose vengono dal cuore e naturali. Può essere che non siamo fatti l’uno per l’altra. Io ti ho chiesto di difendere se c’è qualcosa tra noi. Forse sei tu che ti stai facendo i film visto che sei qui da 4 mesi. Ho detto solo che se si crea un sentimento qua dentro dobbiamo difenderlo. Sai cosa capisco? Che se sei stanca anche perché sei qui da 4 mesi e ti piace una persona tu comunque la vuoi conoscere. Tu pensi che ti vengo dietro Sophie? Voglio creare un equilibrio giusto ma non così da bambini di 12 anni. Ufficialmente, io e te non stiamo più insieme.

“Sto per i fatti miei, ho bisogno di star da sola Ale.” ha concluso poi Sophie andando via.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.