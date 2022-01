Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano chiede a Sophie di diventare la sua fidanzata

Gossip TV

La proposta ufficiale dell'ex corteggiatore movimenta la cena di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo una giornata di tensioni, liti e scontri di ogni tipo, c'è stato un lieta e del tutto inaspettata sorpresa per tutti ma, in particolare, per Sophie Codegoni.

Gf Vip, Alessandro chiede a Sophie di diventare la sua fidanzata

Al termine della cena, Giucas Casella ha chiesto a tutti un attimo di silenzio, richiamando l’attenzione di tutti i presenti per un importantissimo annunci

Con l’aiuto di Manuel che ha accompagnato il momento suonando il pianoforte, Casella ha chiesto a Sophie e ad Alessandro di posizionarsi davanti a tutti i concorrenti.

Messi uno di fronte all’altro Alessandro si è inginocchiato stringendo le mani dell'ex tronista e ha detto: “Non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me”. Insomma una proposta in piena regola che è stata accolta con applausi e congratulazioni. Sophie è rimasta incredula e molto imbarazzata e convinta che fosse tutto uno scherzo, non ha risposto all'ex corteggiatore e se la proposta di Alessandro sia stata sincera o no, resta ancora un mistero.

Qualche giorno fa, il bel ligure si interrogava con Davide Silvestri manifestando qualche dubbio. "Io, per rispetto, la aspetto. Se non ho la possibilità di continuare a conoscerla qua dentro, spero di averla fuori. [...] Qua ti dimentichi delle telecamere, fuori quindi non hai problemi. Costruisci qualcosa di forte. L'altra parte della medaglia è che qua fai il teatrino e poi fuori vai a fare altro" ha dichiarato Basciano riferendosi alla Codegoni. "A me lei piace molto fisicamente, ma è molto sveglia e scaltra per l'età che ha".

Dopo l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, sembra però che qualcosa sia cambiato e Alessandro sia molto più convinto e determinato a iniziare una relazione più seria con Sophie.

