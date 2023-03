Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia sbotta sui social dopo lo scontro in diretta tra Micol e Antonella Fiordelisi

Gossip TV

Le frecciate social di Clizia Incorvaia ad Antonella Fiordelisi durante la diretta del Gf Vip.

La semifinale del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Durante la diretta, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi si sono rese protagoniste di un nuovo e acceso scontro in cui sono volate accuse e offese. Scontro che ha provocato la dura reazione sui social di Clizia Incorvaia.

Clizia Incorvaia attacca Antonella Fiordelisi sui social durante la diretta del Gf Vip

Nuova lite in diretta al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. L'ex discussa concorrente della settima edizione del reality show di Canale 5 ha deciso di andare fuori dalla Casa di Cinecittà per affrontare la sorella di Clizia e invitarla a mostrarsi per quella che è realmente:

Ciao Biancaneve, Biancaneve con gli uccellini, però Biancaneve poi si svegliò. Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa. Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose. E non solo io capisco più cose, ma anche Edoardo. Dovete sapere cari che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli hater, ma perché mi hanno voluta fuori i fan che mi hanno vista star male. E se voi siete arrivati in finale e vi sentite più forti è perché i vostri fan si sono uniti e avete fatto gioco di squadra. Io ho sempre giocato singolarmente.

E ancora:

Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella. Perché lui ha sempre litigato con me per difendere voi. Tu non sei invidiosa, ma gelosa. La tua storia con il mio Edoardo non ti è andata bene perché tu non gli piacevi abbastanza. Forse questa cosa l’hai risentita su di me. Come ha detto Tavassi, adesso il mio Edoardo ha la sua Ferrari e il tuo può avere la sua Panda.

Pesanti accuse che hanno spiazzato Micol:

Non puoi capire ancora una volta l’imbarazzo che provo. Queste sono cavolate che ti sarai ripetuta non so quante volte. Mi spiace se Edoardo ha davvero fatto questa cosa. Credimi che stai facendo una pessima figura [...] Sei venuta con argomentazioni di un livello talmente basso che non so nemmeno cosa dirti. E mi spiace per Edo, ma evidentemente tira più un pelo di quello che un carro di buoi.

Proprio durante lo scontro tra Micol e Antonella, Clizia ha deciso di intervenire sui social e pubblicare una serie di storie riferite proprio al comportamento assunto dalla sportiva salernitana al Gf Vip nei confronti della sorella. La compagna di Paolo Ciavarro ha prima condiviso un detto popolare siciliano, lasciando intendere che una persona che attacca e critica gli altri lo fa perché ferita o invidiosa, e poi ha accusato Antonella di essere una mitomane. Non solo. Clizia ha voluto concludere pubblicando la favola de La volpe e l’uva, traendone la morale: non bisogna disprezzare qualcosa solo perché non lo si può ottenere.

