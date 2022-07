Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié confessa tutta la verità su Barù!

Gossip TV

Clarissa Selassié parla di Barù dopo il Grande Fratello Vip e il flirt mancato con la sorella Jessica.

Ormai non è mistero che la love story tra Barù Gaetani e Jessica Selassié non sia mai sbocciata, nonostante il tifo sfegatato dei fan dei due protagonisti del Grande Fratello Vip. Ma cosa pensa Clarissa dell’uomo che ha spezzato il cuore della sorella? La principessa etiope spiazza.

Grande Fratello Vip, Clarissa perdona Barù

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata un’intesa particolare tra Jessica Selssié e Barù Gaetani ma, a dispetto di quanto sognato dai fan e sperato dalla vincitrice della sesta edizione, non è mai sbocciata in una love story. Jessica ha aspettato che il bel gieffino si decidesse, presentandosi anche all’inaugurazione del locale milanese con un grande sorriso e tanta voglia di mettere una pietra sopra alle ultime incomprensioni. Lui, tuttavia, sembra essere già impegnato con una nuova donna, la modella Ludovica Perissinotto.

Recentemente, alle nozze di Davide Silvestri, Jessica e Barù si sono evitati preferendo non dare adito a nuove chiacchiere su una storia d’amore che ormai, è chiaro, è irrealizzabile. Ma cosa ne pensano le sorelle di Jessica a proposito di quanto accaduto? Clarissa, rispondendo alle domande dei più curiosi sui social, ha parlato di Barù ammettendo:

“Se mi fa ancora ridere? Ho grande stima e rispetto, non ho nulla contro di lui”.

Nonostante abbia fatto soffrire la sorella, Clarissa è andata oltre e sembra aver perdonato il gieffino. Del resto non tutti i flirt si trasformano poi in una romantica storia a lieto fine. Nel frattempo, le sorelle Selassié si godono questa estate da single con viaggi bellissimi, cibo ottimo e buona compagnia. La più nostalgica, tuttavia, è Lulù che non sembra aver ancora del tutto superato la rottura con Manuel Bortuzzo.

