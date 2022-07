Grande Fratello Vip, il matrimonio di Davide Silvestri: i presenti e i grandi assenti

Gossip TV

L'attore milanese è convolato a nozze con Alessia Costantino: tra gli invitati, alcuni gli ex compagni del Grande Fratello Vip.

Davide Silvestri si è sposato oggi con Alessia Costantino. L'ex attore di Vivere, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è convolato a nozze con la sua fidanzata Alessia, detta Lilli. Il matrimonio si è tenuto oggi presso La Lodovica, una splendida dimora di campagna a Vimercate, in Lombardia.

Tutti i presenti, compresi rigorosamente marito e moglie, erano in tenuta da contadino. La cerimonia era infatti a tema wild e Davide si è presentato alla guida di un trattore. Tra gli invitati, molti ex compagni d'avventura della sesta edizione del Gf Vip: Katia Ricciarelli, Barù, Jessica Selassié e Giucas Casella. Quest'ultimo ha anche movimentato la cerimonia con uno dei suo show in tenuta western. Barù si è occupato della cucina e durante il party è stata servita la birra che l'ex gieffino produce insieme al cugino Kekko Silvestri che è stato anche il testimone di nozze. Tra gli invitati che non sono riusciti a essere presenti per impegni di lavoro,: Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Tra gli assenti e non invitati, due noti ex gieffini a cui Davide sembrava molto legato: Alex Belli e Soleil Sorge.

Una volta spenti i riflettori della Casa, con Alex e Soleil, Davide ha infatti interrotto i rapporti testimoniato anche dal mancato invito alle sue nozze. A Verissimo, l'attore milanese aveva specificato di volere solo le persone più strette per coronare il suo grande sogno con Alessia.

