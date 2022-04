Grande Fratello Vip, clamorose Anticipazioni: nel cast ci sarà proprio lei!

Gossip TV

Prime e clamorose Anticipazioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda a settembre su Canale5.

C’è tanta curiosità per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che potrebbe far volare Alfonso Signorini verso nuove vette di successo oppure farlo crollare miseramente dopo due stagioni clamorose in termini di ascolti e partecipazione anche sui social. Per questo, stando alle indiscrezioni, Signorini avrebbe in serbo due assi nella manica che da soli catalizzeranno l’attenzione dei telespettatori di Canale5.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuole proprio loro!

Alfonso Signorini si prepara a tornare al timone del Grande Fratello Vip, dopo il successo strepitoso delle ultime due stagioni, che hanno lanciato tantissimi personaggi sul piccolo schermo, come le sorelle Selassié che saranno protagoniste di una serie tv. Il presentatore si è allontanato il più possibile dai riflettori, concedendosi una lunga pausa dopo sei mesi di lavoro ininterrotto per i protagonisti di Cinecittà, e nel frattempo riflette sul cast della nuova edizione, che andrà in onda a settembre su Canale5. Tanti i nomi che rimbalzano sui social nelle ultime settimane, tra smentite e silenzio stampa, ma due in particolare fanno girare la testa ai fan del reality show.

Secondo le indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo, infatti, Signorini sarebbe pronto a contattare Veronica Cozzani e Pamela Prati. Per la showgirl sarda non servono presentazioni, dal momento che il suo nome è ancora collegato a quello dell’affaire Mark Caltagirone, uno degli scandali più eclatanti degli ultimi anni che ancora resta parzialmente irrisolto e che ha portato Prati lontano dalla tv, soprattutto da Mediaset che si vocifera non veda di buon occhio l’ex gieffina. Pamela, tuttavia, non ha nascosto che le piacerebbe tornare nella casa del Gf Vip, e che questa volta affronterebbe l’avventura in modo del tutto diverso.

Veronica, invece, è la madre di Belen Rodriguez ed è apparsa proprio poche ore fa nello studio de L’Isola dei Famosi per supportare il marito Gustavo e il figlio Jeremias Rodriguez, umiliato da Alvin. Al momento, nessuna delle due candidate ha confermato o smentito la notizia, ma sembra che avere Cozzani nel cast sarà più difficile di quanto si creda, dato che la donna non sembra particolarmente a suo agio o interessata alle telecamere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.