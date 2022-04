Grande Fratello Vip, in arrivo una Serie Tv sulle sorelle Selassié? L’indiscrezione

Gossip TV

Sembra che per le sorelle più iconiche del Grande Fratello Vip sia in arrivo un’opportunità lavorativa bomba.

Grazie alla loro permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, che ha portato Jessica a vincere la sesta edizione e Lulù ad essere protagonista di una delle storie d’amore più travolgenti di questa stagione, le sorelle Selassié stanno conoscendo un successo inaspettato. Si mormora che le principesse etiopi siano pronte a tornare sul piccolo schermo, con una serie tv sulla loro vita.

Gf Vip, le sorelle Selassié tornano in Tv

Quando hanno fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié erano volti sconosciuti nel mondo del piccolo schermo, tanto che si sollevarono polemiche per la loro partecipazione al programma, condotto da Alfonso Signorini. A Cinecittà, tuttavia, le principesse etiope sono diventate protagoniste amatissime della trasmissione e sono riuscite ad entrare nel cuore dei telespettatori, che hanno premiato Jessica con la vittoria. Mentre la gieffina continua la sua vita e ancora non ha chiarito la situazione con Barù, con il quale è nato un bel feeling al Gf Vip, la sorella Lulù sta vivendo intensamente la love story con Manuel Bortuzzo, che è sempre più innamorato di lei, andando a convivere con la speranza di mettere su famiglia in futuro.

Clarissa, Lulù e Jessica sono molto seguite sui social, dove dettano anche tendenza con look particolari e glamour. Forse proprio per questo, stando alle indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv, le principesse potrebbero essere protagoniste di una nuova serie televisiva che ricalca il successo di A spasso con le Kardashian. Le gieffine non hanno mai nascosto di ispirarsi al clan più cool del pianeta, che ha fatto della loro vita privata un business da milioni di dollari.

Dunque, stando al gossip, Lulù, Jessica e Clarissa potrebbero tornare presto in televisione con un docu-reality che parla della loro vita, seguendole durante la quotidianità e svelando i segreti della famiglia Selassié. Nel frattempo, una collega del Gf Vip ha fatto una gaffe clamorosa su Alex Belli, suscitando lo sdegno dei fan dell’attore.

