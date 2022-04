Isola dei Famosi: Alvin perde la calma con Jeremias Rodriguez e umilia il naufrago!

Gossip TV

Alvin furibondo per le continue polemiche di Jeremias Rodriguez, che fa saltare i nervi all’inviato de L’Isola dei Famosi.

Che Jeremias Rodriguez abbia un carattere decisamente caliente è ormai chiaro a tutti, ma non per questo Alvin si sente costretto a dover sopportare le continue lamentele del fratello di Belen Rodriguez. Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, l’inviato speciale ha perso la calma con l’argentino, che ha rimesso al suo posto in diretta tv. Ecco cosa è successo nel dettaglio tra i due.

Isola dei Famosi, Alvin ammonisce Jeremias Rodriguez

Reality che vai, Rodriguez che trovi. A L’Isola dei Famosi ci sono Jeremias e il padre Gustavo a portare avanti il buon nome della famiglia argentina più amata dagli italiani, mettendosi alla prova con uno dei format più duri del piccolo schermo. Jeremias, come i fan del programma ricorderanno, aveva già preso parte alla trasmissione anni fa, quando conobbe e si innamorò di Soleil Sorge, e da allora il suo carattere fumantino non sembra essere decisamente mutato. Da quando ha messo piede su Playa Accoppiada, sfiondando sé stesso e i compagni per ottenere lo scettro di leader e assicurarsi la salvezza, Rodriguez non ha fatto altro che litigare.

Poco prima della diretta, il naufrago si è scontrato con Nicolas Vaporidis che sembra non sopportare il modo di fare di Jeremias ma, soprattutto, il modo brusco con cui tende a rivolgersi agli altri. Del resto, buon sangue non mente dato che poche ore prima Gustavo si è scagliato contro Ilona Staller accusandola di non aiutare il gruppo e minacciandola di lasciarla senza cibo per il resto dell’avventura (un gesto talmente poco galante che ha fatto inorridire anche i fan dei Rodriguez).

Alvin non si trattiene più con Jeremias

Nel corso della puntata, Jeremias è riuscito nell’impresa impossibile ovvero far perdere la pazienza ad Alvin, l’inviato speciale in Honduras, che sembra essere pieno dei modi insolenti del Rodriguez. Infatti, Alvin l’ha ripreso duramente quando il naufrago ha iniziato a parlare a nome del padre alimentando ulteriori polemiche, per poi rimetterlo al suo posto quando Jeremias ha insinuato la prova leader fosse stata inficiata a favore di Floriana Secondi.

“Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile? - riporta Biccy - Diciamo che Jeremias sempre in disaccordo perché secondo lui c è sempre qualcosa contro la sua coppia“.

Alvin ha lanciato le frecce e tutto l’arco e il pubblico ha apprezzato, dal momento che lamentarsi in continuazione non porterà certo nuove dinamiche a L’Isola dei Famosi. Questa settimana, dopo diverse Nomination, sono Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro ad aver strappato ai Rodriguez il ruolo di leader, che potrebbero averla presa con pochissima sportività.

