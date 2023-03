Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Oggi, giovedì 13 marzo 2023, andrà in onda il quarantunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Al televoto si sfidano Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi sarà l'eliminato? Ecco i nostri pronostici.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Dopo la squalifica dal gioco di Edoardo Donnamaria, reo di aver usato un linguaggio scorretto e volgare nei confronti della sua fidanzata Antonella Fiordelisi, e l’eliminazione di Davide Donadei, chi sarà il prossimo concorrente costretto a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip? Quattro i Vipponi al televoto: Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Andrea Maestrelli e Daniele Dal Moro. Se Nikita continua a essere la preferita del pubblico di Canale 5, Daniele sembra quello più a rischio eliminazione. Nonostante la sua storia d’amore travagliata con la bella e vulcanica Oriana Marzoli, infatti, il veneto condivide l’ultimo posto in classifica nei sondaggi con Andrea Maestrelli. Sarà proprio lui a dover abbandonare il reality a poche settimane dalla finale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf vip che andrà in onda stasera, lunedì 13 marzo 2023, su Canale 5! (Eleonora)

Torna l'appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, in onda questa sera, lunedì 13 marzo su Canale 5, e torna il consueto sondaggio per scoprire chi tra i vipponi nominati lascerà la casa. I nominati per questa sera sono 4: Nikita, Giaele, Andrea e Daniele. Se come sempre, Nikita Pelizon sembra riscuotere il favore del pubblico, lo stesso non si può dire dei due vipponi nominati, Maestrelli e Dal Moro. Quest'ultimo in particolare, dopo una momentanea risalita nelle preferenze dei sondaggi, si è di nuovo reso protagonista di un confronto con Oriana Marzoli, finalista del reality e sua fiamma, che ha scatenato il fastidio del pubblico sui social, tanto che è stata invocata la squalifica, come è successo nella precedente puntata con Edoardo Donnamaria. Il pubblico verrà accontentato? Dopotutto, la nuova linea di Mediaset sembra propensa a punire qualsiasi comportamento eccessivamente sopra le righe e Dal Moro ne ha già combinate diverse. Ma se non dovesse intervenire la squalifica, potrebbe essere comunque lui il prediletto per l'eliminazione! Appuntamento a questa sera, per scoprirlo! (Maria)

A distanza di tre settimane dalla fine della settima edizione, questa sera il reality si appresta a dire addio ad altro dei vipponi. Prima di spoilerare il potenziale vincitore, questa sera con tutta probabilità diremo addio ad Andrea, anche perché è l'unico dei concorrenti al televoto non tra i veterani e ciò potrebbe naturalmente penalizzarlo. Il percorso di Andrea Maestrelli è stato anche abbastanza piatto e non di particolare trasporto. Il giovane romano non ha coinvolto e non si è fatto coinvolgere nelle dinamiche della Casa, restando piuttosto diplomatico e imparziale a differenza dei suoi inquilini al televoto, senz'altro tra i protagonisti dell'edizione. A tal proposito, questa vittoria se la giocheranno Nikita, Oriana e Tavassi con l'incognita di Antonella che nelle ultime settimane sta tornando di prepotenza tra le preferite. Noi pensiamo che la vittoria debba essere tra le donne della Casa che nel bene o sono state le vere protagoniste a differenza di Edoardo Tavassi che sembra godere ancora dei votanti dell'Isola ma per il Gf Vip sarebbe decisamente una vittoria immeritata. (Anita)

