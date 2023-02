Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Nella trentaseiesima puntata del Gf Vip, al televoto si sfidano Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Chi uscirà? I nostri pronostici.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Chi uscirà?

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Cresce l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera su Canale 5. Quattro i concorrenti a rischio eliminazione: Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Chi sarà costretto ad abbandonare la Casa di Cinecittà? Tra tutti, per Antonino, uno dei mattatori della settima edizione del reality, si prospetta un televoto molto rischioso in cui sembra – almeno dai sondaggi – il candidato principale all’eliminazione. Nikita continua a essere, insieme a Micol, una delle favorite. Brutte notizie invece per Antonella. Il comportamento della giovane, al centro delle polemiche e critiche per la sua storia con Edoardo Donnamaria e le continue liti con gli altri concorrenti, sembra aver stancato il pubblico di Canale 5. Per scoprire il nome del prossimo eliminato non ci resta che attendere la nuova diretta del Gfvip! (Eleonora)

Doppio appuntamento per il Grande Fratello Vip questa settimana con doppia eliminazione. Ci avviamo verso le fasi finali del programma di Alfonso Signorini e a questo giro i vip a rischio eliminzione sono Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Tra i quattro vipponi, sicuramente possono considerarsi salve Pelizon e Incorvaia, entrambe con un'ottima percentuale di gradimento da parte del pubblico. Meno sicuri sono Spinalbese e Fiordelisi, quest'ultima, soprattutto, sembra in perenne lite con Edoardo Donnamaria e il pubblico potrebbe essersi stancato di assistere a urla e pianti quasi quotidiani. Perciò, anche se tra lei e l'ex compagno di Belen Rodriguez c'è poca distanza in termini di gradimento, sarà molto probabilmente Fiordelisi a lasciare il programma questa sera. (Maria)

Il Grande Fratello Vip è ormai al giro di boa e i concorrenti e il giro inevitabilmente si stringe. Proprio per questo motivo, stasera il reality si appreterà a dover dire addio ad uno dei quattro concorrenti tra i piu amati dell'edizione. Certamente a rischio è anche Antonella Fioredelisi che dall'essere la preferita del pubblico ha perso molti consensi e ci sono anche molti detrattori che non vedono l'ora di eliminarla. Tra questi, inevitabilmente, i fan degli Incorvassi, la coppia formata da Tavassi e Micol che nei sondaggi sta avendo decisamente la meglio sulla rivale. Nonostante l'oggettivo rischio dell'uscita di Antonella e che se ne dica sarebbe una perdita per il reality, puntiamo su Antonino Spinalbese che si è ormai spento da settimane e la sensazione è quella che abbia già dato tutto e voglia interrompere le sue interminabili ore di sonno con cui ha deciso ormai di affrontare il percorso in Casa. Tra le incertezze generali di un televoto dagli esisti imprevedibili, l'unica certezza è Nikita, che resta una delle concorrenti tra le più amate dell'edizione. (Anita)

