Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? I nostri pronostici

Nella trentacinquesima puntata del Gf Vip, al televoto Andrea Maestrelli, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Chi uscirà? I nostri pronostici.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto: Andrea Maestrelli, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Chi uscirà?

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello Vip! Sei i concorrenti che si scontreranno questa settimana al televoto: Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. Chi, dopo Attilio Romita, sarà costretto ad abbandonare la famosa Casa di Cinecittà? Stando ai sondaggi, Nicole Murgia, Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli sono i tre concorrenti destinati a giocarsi il tutto per tutto. Per il giovane calciatore, uno degli ultimi vipponi ad aver varcato la porta rossa, si prospetta un televoto molto rischioso in cui sembra il candidato principale all’eliminazione. Sarà lui il prossimo eliminato? (Eleonora)

Altro lunedì e altro giro per il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini: nella puntata di questa sera, in onda su Canale 5, chi sarà il prossimo vippone a lasciare la Casa più spiata d'Italia? Ben sei sono i vip nominati: Nikita Pelizon, Nicole Murgia, Daniele Dal Moro, Sarah Altobello, Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese. I sondaggi danno per certo che a lasciare la casa possa essere Antonino Spinalbese, eppure, il pubblico è troppo affezionato all'ex compagno di Belen Rodriguez per eliminarlo. Altro nome piuttosto papabile è quello di Andrea Maestrelli, ma i retroscena della sua storia con Nicole Murgia e di conseguenza alcuni possibili battibecchi tra i due potrebbero salvarlo e fargli proseguire la corsa verso la finale. Tra tutti i nominati, forse è Sarah Altobello quella che più di tutte potrebbe davvero lasciare la casa questa sera, perciò, puntiamo su di lei. (Maria)

Dai sondaggi emersi nelle ultime ore, a rischio eliminazione ci sarebbe, udite, udite, Antonino Spinalbese, che si è rivelato senz'altro il latin lover dell'edizione. Nonostante lo spezzino voglia tornare a casa da ormai diverse settimane, sembra difficile che il reality si possa privare di uno dei protagonisti e sembra più probabile l'addio di Andrea Maestrelli che, entrato in corsa, non ha attirato particolari simpatie o antipatie, fatto che talvolta può essere un deterrente in un televoto che va a premiare i concorrenti più apprezzati in positivo. Nikita, ancora una volta, svetta al primo posto mentre prende pian piano spazio anche Daniele Dal Moro che con la storia insieme ad Oriana sta catturando particolare interesse. E' forse la storia d'amore che potrebbe più far sognare i romantici del reality anche perché, i Donnalisi non rappresentano certamente la favola d'amore che tutti si augurerebbero di vivere. (Anita)

Per quanto riguarda i sondaggi online, svetta Nikita con percentuali molto alte mentre a rischio eliminazione ci sarebbero, Antonino e Andrea.

