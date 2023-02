Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato tra Andrea, Antonino, Daniele, Nicole, Nikita e Sarah? Ecco cosa dicono i sondaggi

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentacinquesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Al televoto si sfidano Andrea Maestrelli, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Chi sarà l'eliminato? I sondaggi.

Al Grande Fratello Vip nel corso della nuova puntata di stasera, è prevista una nuova eliminazione e a rischio ci sono sei concorrenti.

Nei sondaggi svetta Nikita Pelizon come vip più votato mentre all'ultimo posto, quindi a rischo di eliminazione, ci sarebbe uno dei grandi protagonisti, Antonino Spinalbese insieme ad Andrea Maestrelli

Sul Reality House, al primo posto, c'è Nikita Pelizon con il 28%, a seguire Daniele Dal Moro con il 19%. Al terzo posto, Sarah Altobello con il 16%. Quarto posto per la Murgia, quinto per Andrea, sesto per Antonino.

Sul forum del Grande Fratello, al primo posto troviamo Nikita Pelizon con il 34%. Al secondo posto, Daniele Dal Moro con il 17%. Al terzo, Sarah Altobello, al quarto Nicole Murgia, quinto Antonino Spinalbese e all'ultimo Andrea.

Gf Vip, il preferito della Casa

Per ciò che concerne il preferito dalla Casa, su Realiy House, al primo posto torna Antonella Fiordelisi. A seguire, Nikita al terzo posto Edoardo Donnamaria. A chiudere la classifica Davide Donadei.

Sul Grande Fratello Forum conferma la prima posizione Nikita Pelizon. A seguire, Oriana Marzoli, al terzo posto Antonella, quarto Antonino e quinto Daniele Dal Moro. A chiudere la classica, Davide Donadei.

