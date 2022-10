Grande Fratello Vip: Chi è Sofia Giaele De Donà? Età, marito, Instagram

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Sofia Giaele De Donà, una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip!

Sofia Giaele De Donà: Ecco chi è la concorrente del Grande Fratello Vip

Sofia Giaele De Donà, meglio nota soltanto come Giaele, nasce a Conegliano Veneto, in Veneto, sotto il segno della Bilancia, il 13 ottobre del 1998; ha quindi quasi 24 anni. Ha un fratello minore di nome Mathias, il quale ha 19 anni. Giaele è una modella da quando ha 15 anni, e, ben presto si trasferisce a Milano, dove frequenta l'Accademia del Lusso, ma intanto si afferma anche in quanto fashion blogger.

Nel 2022, convola a nozze con il suo fidanzato, Bradford Beck, negli Stati Uniti d'America. Si tratta infatti di un imprenditore americano. Giaele ha raccontato che lei ed il marito hanno un matrimonio "non convenzionale", poiché vivono insieme soltanto sei mesi all'anno: gli altri sei mesi, invece, entrambi fanno ciò che vogliono, come se fossero single. Non sono monogami. I due hanno un cane di nome Laurent.

Giaele ha un account TikTok che conta 23mila follower, mentre quello Instagram ne conta ben 106mila follower. Inoltre, nel 2021 fonda il suo brand, che porta le sue iniziali, ed in seguito ne fonda un altro di Hijab, per le donne musulmane. Giaele fa il suo debutto in televisione partecipando al reality show di Real Time Ti spedisco in convento.

Adesso, però, è una delle concorrenti ufficiali del reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip. Giaele ha varcato la famosa Porta Rossa giovedì 22 settembre 2022.

