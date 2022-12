Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi si schiera con Antonella Fiordelisi: ''Non le parlano più, non è facile''

Gossip TV

Charlie Gnocchi comprende il malumore di Antonella Fiordelisi e critica le ultime dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip è in atto una ribellione, sfociata dopo gli ultimi eventi che hanno visto protagonista Antonella Fiordelisi. La maggior parte dei concorrenti si è scagliata contro la partenopea, compreso il fidanzato Edoardo Donnamaria che minaccia di lasciarla per sempre, mentre Charlie Gnocchi vede del bene in Antonella e la difende.

Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi difende Antonella Fiordelisi

Nelle ultime ore la situazione nella casa del Grande Fratello Vip è degenerata e sembra che Antonella Fiordelisi si sia giocata la possibilità di essere la preferita dagli inquilini di Cinecittà. La schermitrice ha mostrato il suo carattere forte, la sua totale assenza di paura nel dire sempre ciò che pensa nonostante spesso cada in brutti scivoloni e cattiverie contro altre donne del Gf Vip. Dopo aver provocato una discussione terribile tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che ha avuto un crollo emotivo, allarmando tutti, Antonella si è esibita in un’imitazione orribile di Oriana Marzoli.

Anche Edoardo Donnamaria è stanco e ha minacciato di lasciare Antonella, non sopportando più il suo modo di fare, soprattutto dopo questa volgare imitazione che l’ha portata a girare per casa in perizoma. Insomma, Fiordelisi è nei guai e secondo il padre la partenopea sarebbe addirittura vittima di bullismo come nel caso di Marco Bellavia. A differenza di molti inquilini di Cinecittà, tuttavia, Charlie Gnocchi comprende la posizione di Antonella e la difende.

“Ha ragione, Micol non vuole che Tavassi non parli con Antonella e neanche Oriana le parla. Questo isolamento non è mica facile. Antonella non ha torto, lei è dispiaciuta perché non ha più un ruolo centrale nella casa, lo aveva per tanto tempo ed era amica di tutti. Edoardo doveva difenderla di più, invece lui è troppo suscettibile”.

Secondo Charlie, Antonella vorrebbe essere amica di tutti al Gf Vip e non sopporta di essere messa da parte e si sente spiazzata dal fatto che alcuni concorrenti non le carolano più. Una versione piuttosto fantasiosa della realtà, ma del resto in questo programma convergono tante percezioni diverse e tutte valide.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.