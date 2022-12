Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi tradisce Micol Incorvaia che ha una crisi di nervi: ''Mi scoppia il cuore, me ne vado''

Gossip TV

Edoardo Tavassi, offeso con Micol Incorvaia, svela rivelazioni private della siciliana ad Antonella Fiordelisi e scoppia il putiferio.

Edoardo Tavassi ha fatto un brutto sgambetto a Micol Incorvaia. Dopo una serata trascorsa a scambiarsi baci appassionati come una vera coppia, i due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno discusso e il romano, furioso, si è sfogato con Antonella Fiordelisi raccontando alla partenopea rivelazione privatissime di Micol. Lei, nel frattempo, ha ascoltato tutto da una posizione strategica ed è esplosa in una crisi di nervi in piena regola.

Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia in lacrime per Edoardo Tavassi

Dopo un corteggiamento serrato, Edoardo Tavassi è riuscito a far capitolare Micol Incorvaia e tra i due sembra essere nato un flirt, contestato da alcuni inquilini del Grande Fratello Vip come Antonella Fiordelisi che, non nutrendo particolare simpatia per la bionda siciliana, non perde occasione di fare qualche sgambetto alla coppia. Nel corso della serata dedicata al compleanno di Milena Miconi, Tavassi e Incorvaia si sono scambiati più di un bacio appassionato, salvo poi mettersi a discutere animatamente quando il romano ha pensato che la gieffina non volesse trascorrere con lui la notte.

Edoardo, senza apparente ragione, ha deciso di sfogarsi proprio con Antonella nonostante abbia sempre preso le distanze dalla schermitrice. Quest’ultima, vedendo la possibilità di alimentare i problemi tra i due ha continuato a soffiare sul fuoco, ammettendo che Micol secondo lei non vuole esporsi più di tanto con Edoardo e invitando il romano a prendere le distanze. Nel frattempo, Incorvaia ha ascoltato tutto il discorso tra i due, celata dal muro, ed è poi esplosa in una crisi avendo ascoltato anche riferimenti alle confessioni che lei ha fatto ad Edoardo in privato, e che riguardano discorsi affrontati con la psicologa del Gf Vip.

“Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore, ma proprio… Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare e saltare. Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Quello va a sfogarsi con la prima co****a che mi odia. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa! Questa è pure violazione della privacy”, riporta Biccy.

Micol si è mostrata furiosa, urlando per tutta la casa di Cinecittà e inveendo contro Edoardo, offesa sia dal fatto che il romano si sia confidato con una delle sue acerrime nemiche, sia dal fatto che abbia esagerato parlando di sue cose molto private. Nel frattempo Antonella ha ascoltato da lontano lo sfogo della siciliana non senza un pizzico di felicità nell'attaccarla nuovamente.

“Sta urlando, lo vedi come sta urlando? Si sente fino a qua che urla.. Menomale così non verrò ricordata comr quella che ha urlato di più menomale”



ANTONELLA SEI PROPRIO IMBARAZZANTE, MICOL STAVA AVENDO UN ATTACCO DI PANICO E LEI DA DONNA NON HA PROPRIO TATTO. #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/nKEhxYb1NA — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 15, 2022

