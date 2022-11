Grande Fratello Vip, Cecilia e Ignazio commentano il percorso di Antonino Spinalbese!

Gossip TV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser commentano così il percorso di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip

La presenza di Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip ha creato scalpore, soprattutto dal momento che l’hair-stylist sembra proprio non riuscire a tacere completamente la sua relazione con Belen Rodriguez, madre della figlia Luna Marì. Ecco cosa pensano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser del percorso dell’ex cognato.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese nel mirino di Cecilia e Ignazio

Tra i concorrenti più apprezzati della settima edizione del Grande Fratello Vip c’è Antonino Spinalbese, l’affascinante ex di Belen Rodriguez nonché padre della secondogenita della showgirl argentina, Luna Marì. L’hair-stylist si è avvicinato molto a Giaele De Donà, in crisi per il marito Bradford, ma il loro flirt è rimasto platonico appunto per la situazione della gieffina. Antonino, poi, è rimasto affascinato da Oriana Marzoli, spumeggiante venezuelana entrata nella casa del Gf Vip portando scompiglio, ma anche con lei le cose sembrano andare male dato che lo spizzichino non crede alla buona fede della gieffina.

Nel frattempo, Antonino è venuto meno più volte al suo proposito di non parlare della relazione con Belen, raccontando alcuni aneddoti che hanno infiammato il web. Secondo alcuni spettatori, Spinalbese ha finto di non essere interessato a parlare del suo passato, ma si è trovato costretto a tirare in ballo Belen non avendo poi questi grandi scoop su cui puntare per risultare interessante agli occhi del pubblico. Intervistati da Chi, dopo aver fatto confessioni hot, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno commentato così il percorso di Antonino al Gf Vip.

Cecilia: "A volte mi verrebbe da chiedergli: “Ma perché dici queste cose?”. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui”.

Ignazio: “Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici: “Ma che tenero, che bravo ragazzo!”, altre: “Ma dove è stato finora?””.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.