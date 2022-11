Grande Fratello Vip, Giaele De Donà in crisi: il matrimonio con Brad al capolinea?

Gossip TV

Dopo aver saputo che il marito Brad sta soffrendo per quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ammette tutte le sue paure.

Giaele De Donà sta iniziando a riflettere sempre più seriamente su quanto accaduto con Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo che l’amica Taylor Mega non le ha nascosto la grande sofferenza del marito Bradford Beck e la gieffina teme che il suo consorte abbia intenzione di non perdonarle il flirt con l’ex di Belen Rodriguez.

Grande Fratello Vip, le paure di Giaele De Donà

Prima che l'hair-stylist si interessasse a Oriana Marzoli e intrecciasse con lei un flirt alquanto discusso, Giaele De Donà si è avvicinata pericolosamente ad Antonino Spinalbese. La stilista non ha nascosto di provare attrazione e interesse per l’ex di Belen Rodriguez, spiegando di vivere un amore libero con il marito Bradford Beck, e non ha fatto passi indietro sulle proprie emozioni almeno fino a quando ha scoperto che il consorte si stava progressivamente allontanando, geloso e infastidito dal rapporto con Antonino.

Così, presa coscienza della situazione nella sua interezza, Giaele ha fatto un passo indietro aiutata anche dal fatto che Antonino è completamente sparito dai suoi radar, rifugiandosi tra le braccia di Oriana. Mentre Gianmarco Onestini esprime le sue perplessità sul flirt tra il fratello e Nikita Pelizon, lanciando accuse alla modella, Giaele riceve la sorpresa dell’amica Taylor Mega che non le nasconde il periodo brutto che sta vivendo Brad. Così, poche ore dopo la puntata del Gf Vip, Giaele si è sfogata ammettendo di essere seriamente preoccupata per il suo matrimonio, dal momento che Brad potrebbe non perdonarle le forti affermazioni di interesse fatte su Antonino.

“Ho paura di sentirmi dire qualcosa che non voglio. La mia paura sai qual è? È che noi ovviamente nonostante questo rapporto aperto, non siamo mai arrivati a dire mi piace uno, mi interessa uno. E io ho paura proprio perché io l’ho detto. Spero che questa cosa lui la capisca però nello stesso ho un po’ dei dubbi. E se non mi perdona?”.

Giaele teme che Brad abbia preso le sue confessioni sentimentali su Spinalbese come una confessione d’amore, condizione che esula dal vivere in modo aperto il loro matrimonio. La stilista, poi, ha spiegato di essersi attaccata molto ad Antonino poiché lo vedeva come punto di riferimento, che l’ha salvata nei momenti in cui la casa di Cinecittà iniziava a starle stretta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.