Grande Fratello Vip, Caos in diretta tra Alex Belli e Alessandro Basciano: "Buffone. Stai zitto, sei il nulla"

Gossip TV

Scontro di fuoco in diretta al Gf Vip tra Alex e Alessandro.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante e ricca di colpi di scena. Dopo aver assistito alla lite tra Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, fuori dalla Casa di Cinecittà è arrivato Alex Belli che si è reso protagonista di uno scontro di fuoco con Alessandro Basciano.

Alex Belli e Alessandro Basciano: rissa sfiorata al Gf Vip

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Alex e Alessandro sono quasi arrivati alle mani. "Prima cosa stai zitto, tu non puoi parlare di mia moglie in questo modo!" ha esordito l'attore rivolgendosi all'ex tentatore di Temptation Island che ha prontamente replicato "Io non sono un co***ne, non parlare mai più di me e fatti gli affari tuoi. Ridicolo! Ma pensi che l’Italia non abbia visto chi sei? Ridicolo, stai zitto, sei un ridicolo".

"Ascoltami con quelle orecchiette, american smile, torna al tuo posto" ha aggiunto Belli provocando Basciano e mettendo in guardia Sophie Codegoni "Buffone lo vai a dire a qualcun altro. Hai capito? Sei una specie di tentatore e sinceramente mi dispiace che Sophie ti stia dietro. Sciacquati la bocca prima di parlare delle donne, sei incastrato nel personaggio del tentatore che ti esce malissimo. Mi stupisce Sophie, ma anche Gianmaria che fa comunella con te. Il giochino delle tre carte Soleil-Sophie-Jessica ti è uscito male".

Leggi anche Lulù Selassié durissima contro Soleil Sorge

Le dure parole di Alex hanno innervosito Alessandro che, interpellato in diretta al Gf Vip da Alfonso Signorini, ha dichiarato: "A me dispiace che lui stia ancora qui a parlare di me, sei un buffone! [...] Smettila di parlare di me e delle dinamiche che io creo. Non è un problema che ti riguarda, nessuno ti conosce. Non sei neanche un’unghia mia, non hai il minimo della mia esperienza di vita. Sei il nulla".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.