Grande Fratello Vip, Lulù Selassié durissima contro Soleil Sorge: "Zitta cretina! Non sai un ca**o della vita"

Lulù si scaglia contro Soleil e smaschera Katia al Gf Vip.

Lulù Selassié è tornata all'attacco contro Soleil Sorge. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, durante lo spazio pubblicitario, la giovane principessa si è scagliata contro l'influencer italo-americana e smascherato Katia Ricciarelli.

Lulù attacca duramente Soleil in diretta al Gf Vip

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 3 gennaio 2021, è stata a dir poco scoppiettante. Dopo Miriana Trevisan, anche Lulù si è resa protagonista di un'accesa lite con Soleil e Katia. "Le vere perfidie le abbiamo subite da te e Katia tutto il tempo. Smettila di fare la vittima. Stai zitta e stammi lontana. Stai zitta cretina che tanto c’hai Katia che ti difende" ha dichiarato la principessa furiosa.

La Selassié ha continuato mettendo in guardia la Sorge dalla Ricciarelli, smascherando così la soprano: "Ogni volta che sbagliavi sparlava di te e si lamentava, però non ha il coraggio di dirtelo in faccia? Ogni volta che c’erano le clip su te e Alex diceva ‘che scatole questi due, ci prendono in giro. Ci stanno prendendo per il c**o Sole e Alex’. Statte zitta e vai a scuola che non sai un ca**o della vita brutta imbecille".

Ma non è finita qua. Lulù ha infatti nominato Soleil e le offese non sono mancate: "Continua a dire cattiverie su me e mia sorella. Però non è un problema perché io so perfettamente la persona che sono io e quello che i miei genitori mi hanno insegnato. Sei troppo loquace. [...] Che loquacità mio Dio. Che loquacità, quanto sei loquace p***a tr**a".

